快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

人形機器人加速落地 黃仁勳看好具數兆美元成長契機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月19日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講，他指出因應未來勞動力短缺，人形機器人將成為下一個數兆美元規模的產業。百達投顧表示，隨著人形機器人的進一步發展，機器人科技策略的投資範疇日益多元，為投資者提供了不同於傳統科技策略的新投資機會。

AI發展已從感知AI、生成式AI邁向「代理AI」（Agentic AI），並將走入「實體AI」（Physical AI）時代─也就是人形機器人的落地應用。

黃仁勳指出，過去阻礙機器人產業發展的關鍵在於缺乏足夠的真實與合成數據用以訓練模型，且人力訓練模型會受到工時的限制，但如今透過實體AI技術的出現，這項限制正被逐步地突破。輝達透過旗下Omniverse模擬環境，讓開發者能在虛擬世界中訓練、測試與優化機器人，可以規模化訓練次數並降低真實測試的成本與風險。輝達目前已經對外開源機器人訓練模型和開發工具，進入人形機器產業的技術門檻將明顯降低，可望將帶動人形機器人產業進一步蓬勃發展。

百達投顧指出，隨著AI技術邁入實體應用階段，市場對自動化和實際落地技術的需求正在快速上升。百達-機器人科技自2015年起關注於機器人科技領域，截至2025年5月16日，基金規模達到近98億美元（約新台幣2,942億元），是全世界最大的機器人主題型基金，其投資涵蓋於能夠提升企業營運效率的商業流程自動化領域、推動AI晶片量產的工廠自動化、應用於產業、物流，能解決勞動力短缺的工業機器人與資料分析，即人工智慧計算的核心等領域，皆有望受惠於資本支出轉向機器人應用的趨勢。

百達投顧表示，儘管自美國總統川普上任後，受到關稅政策與地緣政治因素影響，科技類股面臨了劇烈的波動與修正，不過機器人科技已經從概念題材逐步落地。隨著AI機器人產業進入擴張期，掌握關鍵零組件與軟體應用技術的公司，將有望受惠於長期結構性的產業轉變，也為投資人帶來具潛力的布局機會。

工業機器人 AI

延伸閱讀

許勝雄與黃仁勳相中北士科 文青變科技教父重拾教鞭

黃仁勳再點名台灣科技股！千金台積電買不起？00905平替首選入手價只要1萬3一周漲5.6％

黃仁勳2025明牌來了！背板名單升級 55台廠、18大學、3金融業上榜

輝達選台北！黃仁勳宣布總部落腳北士科 網猜：士開、士紙、士電漲停板？

相關新聞

賴總統：對外成立主權基金 對內提升國發基金功能

總統賴清德20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。賴總統表示，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需。未來，政...

台美關稅磋商順利進行 賴總統籲支持撥補台電穩定電價

賴清德總統20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。外界高度關注美國關稅政策，賴總統表示，經過前一輪實體磋商後，仍在持續進...

炸雞大獅暫緩赴美轉進東南亞 在百貨商圈對戰肯德基

近年來，在中國大陸經濟復甦速度不如預期下，台灣不少餐飲業者紛紛改往美國插旗，希望追求更大的成長動能，但擁有「炸雞大獅」、「麥味登」等多個品牌的揚秦國際則暫緩美國計畫，往東南亞地區發展，更把「星馬印」當成下一個發展的重鎮，背後的考量是什麼？

賴總統就職周年 喊迎風轉型…經濟體質要兼顧出口與內需

賴清德總統今（20）日將發表就職周年談話，據了解，除細數上任以來的政績及挑戰，也將聚焦台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步...

經濟部：今年第1季製造業產值年增10.72% 連五季成長

經濟部昨（19）日發布今年第1季製造業產值，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務需求強勁，推升資訊電子產業生產動能，惟部分...

穆迪降美3A主權信評等級 美債會被拋售嗎？財金官員與壽險高層這麼說

國際信評穆迪16日將美國主權信用評等自「AAA」調降至「Aa1」，全球三大信評機構都不再給予美國最高評等、AAA等級光環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。