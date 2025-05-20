人形機器人加速落地 黃仁勳看好具數兆美元成長契機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月19日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講，他指出因應未來勞動力短缺，人形機器人將成為下一個數兆美元規模的產業。百達投顧表示，隨著人形機器人的進一步發展，機器人科技策略的投資範疇日益多元，為投資者提供了不同於傳統科技策略的新投資機會。

AI發展已從感知AI、生成式AI邁向「代理AI」（Agentic AI），並將走入「實體AI」（Physical AI）時代─也就是人形機器人的落地應用。

黃仁勳指出，過去阻礙機器人產業發展的關鍵在於缺乏足夠的真實與合成數據用以訓練模型，且人力訓練模型會受到工時的限制，但如今透過實體AI技術的出現，這項限制正被逐步地突破。輝達透過旗下Omniverse模擬環境，讓開發者能在虛擬世界中訓練、測試與優化機器人，可以規模化訓練次數並降低真實測試的成本與風險。輝達目前已經對外開源機器人訓練模型和開發工具，進入人形機器產業的技術門檻將明顯降低，可望將帶動人形機器人產業進一步蓬勃發展。

百達投顧指出，隨著AI技術邁入實體應用階段，市場對自動化和實際落地技術的需求正在快速上升。百達-機器人科技自2015年起關注於機器人科技領域，截至2025年5月16日，基金規模達到近98億美元（約新台幣2,942億元），是全世界最大的機器人主題型基金，其投資涵蓋於能夠提升企業營運效率的商業流程自動化領域、推動AI晶片量產的工廠自動化、應用於產業、物流，能解決勞動力短缺的工業機器人與資料分析，即人工智慧計算的核心等領域，皆有望受惠於資本支出轉向機器人應用的趨勢。

百達投顧表示，儘管自美國總統川普上任後，受到關稅政策與地緣政治因素影響，科技類股面臨了劇烈的波動與修正，不過機器人科技已經從概念題材逐步落地。隨著AI機器人產業進入擴張期，掌握關鍵零組件與軟體應用技術的公司，將有望受惠於長期結構性的產業轉變，也為投資人帶來具潛力的布局機會。