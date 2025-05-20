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因應國際經濟布局 賴總統：主權基金未來主要海外投資

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／即時報導

賴清德總統20日就職滿周年，在總統府敞廳展開談話，賴總統提到，主權基金的設立目前是最好的時機，最主要就是基於國際經濟戰略布局，未來會修法，盼朝野能支持並給予寶貴意見。

賴總統指出，政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外，我們要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

對於此刻提出這項議題，賴總統也說明，現在政府提出主權基金的規劃是基於國際經濟戰略布局，要因應整個國際經濟情勢變化，未來會通過立法由政府掌握，主要是對外投資。

賴總統進一步說明，因此主權基金會考慮到前瞻性、變化性，並考慮到國內產業在全球的布局現在剛好是一個非常理想的時刻，因此才會提出，所以也要呼籲國會朝野未來的當法案送至立法院，都能給予寶貴意見，同時給予必要支持讓這個國家政策可以做到最好。

布局 主權基金

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