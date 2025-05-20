賴總統：對外成立主權基金 對內提升國發基金功能

總統賴清德20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。賴總統表示，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需。未來，政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，連結AI時代的主要目標市場。對內，要深耕在地供應鏈，政府將提升國發基金功能，協助國內產業及中小企業轉型升級。

賴總統表示，現在，台灣的市場在全球，舞台在國際。未來，會堅持以民主的信念，拓展多元市場。

賴總統指出，台灣的經濟路線很清楚，會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。近年來，台灣除了跟菲律賓、印度、越南及泰國等國家更新投資保障協定，也與加拿大簽署了「投資促進及保障協議」。未來會繼續努力，與友盟國家簽署投資保障協定，以及避免雙重課稅協定。

賴總統也說，台灣的貿易策略很清晰，將擴大和美國以外，更多民主自由國家的市場連結，行銷全世界。因此，除了與美國完成簽署，「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也與英國簽署了，「提升貿易夥伴關係協議」，並且積極跟其他國家洽簽貿易協定，同時持續爭取加入CPTPP等區域經濟整合。

賴總統指出，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，兼備強化軟體發展與生產製造。

他說，台灣也要繼續發揮優勢，吸引國際廠商來台投資合作。這幾年來，美商英特格高雄新廠、美光台中四廠，以及Google在台灣設立的海外最大研發中心，都陸續啟用。超微、輝達和美國雲端運算大廠，持續布局台灣，輝達昨天也宣布將在台灣設立海外總部。透過這些跨國合作，引進國外先進技術、參與國際研發，將打造台灣成為更堅韌的經濟體。

賴總統提到，未來，政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。

他指出，對外，要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。對內，要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。