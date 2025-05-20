政院證實鄭麗君與孫正義碰面 肯定台灣科技關鍵地位
2025年台北國際電腦展（COMPUTEX ）20日登場，政院人士指出，軟銀集團創辦人兼社長孫正義一行於19日禮貌性拜會行政院，由行政院副院長鄭麗君接見，雙方都肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。
台北國際電腦展今日展開，許多科技巨頭紛紛齊聚台灣，政院人士表示，軟銀集團創辦人兼社長孫正義一行於昨19日禮貌性拜會行政院，由行政院副院長鄭麗君接見。
政院人士表示，由於正值COMPUTEX 2025即將舉辦期間，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。身為「行政院智慧國家推動小組」召集人的鄭麗君，也分享未來「智慧國家2.0」預計推動方向，雙方皆肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。
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