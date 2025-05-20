政院證實鄭麗君與孫正義碰面 肯定台灣科技關鍵地位

近年來，在中國大陸經濟復甦速度不如預期下，台灣不少餐飲業者紛紛改往美國插旗，希望追求更大的成長動能，但擁有「炸雞大獅」、「麥味登」等多個品牌的揚秦國際則暫緩美國計畫，往東南亞地區發展，更把「星馬印」當成下一個發展的重鎮，背後的考量是什麼？

2025-05-20 10:00