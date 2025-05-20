穆迪降評美國公債 法人：可避美債、以企業債為主

穆迪降評美國公債，野村投信投資策略部副總張繼文表示，因為2021、2023標普跟惠譽早已經摘除美債AAA信評，因此國際金融市場上的認定標準來看，美債早就失去AAA信評。再加上穆廸對美債信評展望本來就是負向，此刻正式降評不算意外事件。投資建議可避美債、以企業債為主，非投資等級優於投資級。

不過這個事情凸顯出美債的基本面問題：美國財政赤字已經占GDP接近7%、債務上限將到期，國會與白宮對於未來十年減財赤的方向仍有爭議，對於美債殖利率仍將產生重大上行壓力。

盤後穆迪降評的消息已經讓長債殖利率全面上升，預估在白宮與國會就新年度財政預算達成共識，以及美國債務上限取消或凍結之前，殖利率會是易漲難跌、仍有上行壓力。