經濟部：今年第1季製造業產值年增10.72% 連五季成長

經濟部昨（19）日發布今年第1季製造業產值，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務需求強勁，推升資訊電子產業生產動能，惟部分傳統產業因市場競爭及需求保守而減產，抵銷部分增幅，致2025年第1季製造業產值4兆8,984億元，較上年同季增加10.72%，連五季正成長。

經濟部指出，資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆7,375億元，為歷年同季新高，較上年同季增加23.77%，為推升製造業生產成長的主要貢獻。

電子零組件業中，積體電路業因人工智慧與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工增產，產值達1兆1,595億元，年增29.65%，面板及其組件業也因為TFT-LCD面板訂單增加及價格上揚而產值增加，年增6.1%。

今年第1季電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續增，推升產值增加至4,477億元，為歷年同季新高，年增32.99%。

傳產方面，近期因全球市場不確定性升高，加以海外同業低價產品競爭，及受廠商產線排修影響，致基本金屬業產值年減10.65%、汽車及其零件業產值年減10.3%、化學材料及肥料業產值年減1.25%；機械設備業則受惠半導體產業積極擴充先進製程產能，帶動半導體生產用設備及零組件增產，產值年增10.32%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2025年第1季製造業生產指數98.43，較上年同季增加12.40%，連五季正成長。

展望未來，經濟部表示，國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素持續干擾全球經貿成長步調，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用發展，帶動半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產持續上揚，可望支撐我國製造業生產動能穩健成長。