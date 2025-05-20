賴總統就職周年 喊迎風轉型…經濟體質要兼顧出口與內需

賴清德總統今（20）日將發表就職周年談話，據了解，除細數上任以來的政績及挑戰，也將聚焦台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，並兼顧出口與內需，並宣告執政第二年將迎風轉型，穩健前行。

賴總統今日就職滿周年，在520這一天，他行程滿檔。據悉，整日行程共三大主軸，分別以執政成績檢視、經貿布局放眼全世界、外交友邦穩固邦誼為重點。

賴總統上午9點30分在總統府敞廳舉行執政周年談話記者會，將以「迎風轉型 穩健前行」為主題，10點30分將抵達由外貿協會主辦的台北國際電腦展開幕典禮，與行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等執政團隊，共同主持儀式並參觀展場；當天下午，總統府將軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁伉儷訪台，並舉辦國宴招待貴客。

據了解，賴總統在520談話後，也將開放媒體提問，外界除關注賴政府產業、經濟發展政策，預料也將關注台美談判進展、兩岸關係、能源政策等議題。

賴總統談話將聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立國家氣候變遷對策委員會等三大委員會，以及落實價值外交，出訪太平洋三島國外交任務，另也應對美國關稅、朝小野大等國外、國內情勢挑戰。

賴總統將強調，在過去365天、日復一日在國家前進道路上，挑戰和難關一再出現，但台灣精神就是在困難中展現韌性，危機化為轉機，並找到立足優勢。

賴總統也將談及「布局全球的台灣經濟轉型之路」，預料將針對台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，尤其是過於依賴高科技產業出口的經濟成長模式，朝向建立更有競爭力也可以永續的台灣經濟發展模式，兼顧出口與內需。

賴總統在執政周年記者會，將向國人報告一年成果與未來擘劃，也宣告執政第二年的迎風轉型之路，將穩健步伐持續前行。

賴總統在去年520就職演說中，在產業政策方面，宣告要讓台灣成為「經濟日不落國」，將把握「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」等三大方向，並協助中小企業升級轉型，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。