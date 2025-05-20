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美丟3A信評 華爾街拋售美債疑慮加深

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者陳美君／綜合報導

信評機構穆迪上周五宣布將美國主權信用評級從Aaa降至Aa1後，美股期指和美債期貨回落，美元也在亞洲早盤交易走低。由於美國國會已開始議決更多資金無著落的減稅措施，降評可能加劇華爾街美國公債的疑慮。

美國十年期公債殖利率在上周一度攀升至百分之四點四九。公債殖利率上揚會增加利息支出，增添美國政府的債務負擔，也可能因推升貸款利率（如房貸和信用卡利率），進一步導致經濟放緩。

我財金部會與壽險業高層昨說，對國際主要投資機構而言，美債即使被降至Aa1，依舊被視為無風險資產，不致產生美債拋售潮。

華爾街 美國公債 壽險業

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