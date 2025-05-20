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國銀首季海外狂賺逾266億元 創同期新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨公布今年第一季海外分行、子行獲利統計，全體國銀的海外獲利二六六點八億元，創歷年同期最高；至於獲利來源為香港、新加坡、大陸等亞洲分支機構，其中香港分行獲利一二七點四億元遙遙領先其他地區，新加坡和大陸獲利同為廿七點九億元，美國和越南分別名列第四、五，獲利廿點八億、十四點四億元。

國銀香港分行首季獲利創歷年同期新高，年增九點七億元也是最大增幅。金管會分析，主要和聯行往來、同業拆存、有價證券等利息淨收益，以及投資利得增加有關；此外，多家大型民營銀行積極布局香港的財管業務，因此帶動手續費增加。

香港

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