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台電估夜間備轉率8.2% 燃氣、抽蓄與慣常水力穩供電

中央社／ 台北19日電
台電表示，因氣溫炎熱，白天用電尖峰3752.2萬瓩，但中午時段風力、光電發電合計900萬瓩，穩住供電，備轉容量率達18.77%，高於預期，供電燈號亮綠燈。圖／聯合報系資料照片
台電表示，因氣溫炎熱，白天用電尖峰3752.2萬瓩，但中午時段風力、光電發電合計900萬瓩，穩住供電，備轉容量率達18.77%，高於預期，供電燈號亮綠燈。圖／聯合報系資料照片

今天是核三2號機停機以來，台灣進入「非核家園」後的第一個平日上班日。台電表示，因氣溫炎熱，白天用電尖峰3752.2萬瓩，但中午時段風力、光電發電合計900萬瓩，穩住供電備轉容量率達18.77%，高於預期，供電燈號亮綠燈。

台電預估夜尖峰備轉容量率約8.2%，將透過燃氣機組、抽蓄水力、慣常水力等，確保夜尖峰穩定供電。

核三廠2號機載17日停機，進入除役階段，台灣正式邁入非核家園，各界關注核電歸零後的供電情形。

台電表示，因近期氣溫持續炎熱，今天用電尖峰在下午2時1分達3752.2萬瓩，備轉容量率18.77%，備轉容量704.2萬瓩；白天時燃氣發電占比維持在約3成，中午時段風光發電合計則達900萬瓩左右，有助於系統穩定供電。

台電以日尖峰備轉容量率10%以上、夜尖峰7%以上為穩定供電準備。夜尖峰方面，台電預估今天夜尖峰備轉容量率約8.2%，實務上，將透過增加一點燃氣發電，以及抽蓄水力由抽水蓄電轉放水發電，加上慣常水力集中於夜尖峰發電等方式，確保夜尖峰供電穩定。

因應夜尖峰時段，台電強調，隨時掌握電力供需變化，靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略等，維持電力供需平衡。

台電 備轉容量率 供電

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