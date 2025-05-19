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豐興鋼筋上漲、盤商紛紛回補 交易氣氛正向轉變

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）19日開出周盤，廢鋼、鋼筋雙雙調漲，每公噸調高200元，型鋼持平。南部鋼廠順勢調漲，市場由空轉多，盤商紛紛進場回補，反映交易氣氛正向轉變。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍向好。美國大船廢鋼無報價，日本H2廢鋼每公噸上漲5美元以313美元交易，美國貨櫃廢鋼漲7美元至295美元，澳洲鐵礦砂由每公噸98.05美元漲至100.90美元。

豐興調漲後，廢鋼牌價每公噸8,200元、鋼筋1.68萬元、型鋼2.41萬元。

此外，台鋼跟進鋼筋開漲盤，每公噸調漲200元，盤後價格易昇普通鋼筋每公噸1.66萬元、盤元鋼筋1.7萬元，慶欣欣鋼筋1.68萬元，同時祭出周一專案再折價100元，有量可另外議價。

鐵礦砂 豐興 美國

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