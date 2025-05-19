520勞動部四大施政成果 維持勞保基金水位、漲最低工資

賴清德總統20日就職將滿一周年，勞動部19日報告四大施政成果，包括：提升婦女勞參率，降低新手爸媽育兒負擔；維持基金水位，確保勞工保險給付及退休權益；保障勞工權益；強化職場減災，完備勞工職災保護。勞動部將持續以「尊嚴勞動，友善職場」為目標繼續努力，確保施政方向符合社會發展需求，共同推動台灣勞動環境的進步。

為鼓勵企業推動友善育兒職場，勞動部在2024年8月27日修正發布「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」第4條規定，提高雇主新興建托兒設施之經費補助額度上限，從新台幣300萬元提高至500萬元。2024年補助企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施合計576家，補助金額達2,966萬餘元。

勞動部指出，為了減輕育兒家庭撫育及經濟的壓力，就業保險提供被保險人於育嬰留職停薪期間可領取最長6個月「育嬰留職停薪津貼」，而且雙親同為被保險人時，也可選擇同時或分別請領。2024年至2025年3月請領育嬰留職停薪津貼及2成薪資補助者計11萬7千餘人，其中，男性請領比率由2021年之20%，提升至2025年截至3月為27%。

為提升婦女勞動參與率，勞動部運用全國各地公立就業服務機構，提供一案到底專人就業服務，依就業需求提供就業媒合，或安排參加職業訓練提升技能，2024年至2025年4月共協助41萬5,788名女性就業。

為確保勞保制度穩健運作，勞動部持續挹注公務預算，自2020年起連續6年編列預算撥補勞工保險基金計3,870億元，其中，在2024年及2025年各編列1,300億元（含疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算各100億元）。另在政府撥補及搭配多元投資下，2025年3月底勞工保險基金餘額為1兆1,255億元。

為強化勞工退休金制度，勞動部針對勞退舊制工作年資勞工的退休金權益，持續督促地方主管機關，加強輔導及查核事業單位，要「按月及足額」提撥勞工退休準備金，於2024年足額提撥家數共7萬5千餘家，足額提撥率達99.8%。此外，針對勞退新制的部分，截至2025年3月止，勞退新制全體提繳人數為769萬1,364人，自願提繳人數為124萬4,524人（占全體提繳人數之16.18％）。

為有效提升國內薪資水準，2024年9月13日核定每月最低工資為新台幣28,590元，每小時最低工資為新台幣190元，自2025年1月1日實施，接續基本工資保障勞工的基本生活，約有257萬名勞工受惠，這也是自2016年以來，連續第9年調漲。

為保障勞工權益，勞動部持續精進勞資爭議調解機制，除強化調解人培訓外，並透過補助地方政府委託民間團體處理勞資爭議調解及提供勞工調解時律師陪同，以達到迅速、有效協助勞工爭取權益。2024年勞動部補助地方政府3,695萬7,300元，處理1萬7,002件勞資爭議。

此外，在協助勞工訴訟部分，勞動部自2009年起，與財團法人法律扶助基金會合作執行法律扶助，截至2025年4月底，已提供逾3萬8千位勞工訴訟扶助，協助勞工爭取近新台幣103億元勞動權益；其中，於2024年1月至2025年4月期間，扶助約2,300位勞工，爭取4億6,700萬元勞動權益。

為督促事業單位預防職場不法侵害、減少職場暴力及職場霸凌等情況發生，《職業安全衛生法》課予雇主落實職場不法侵害預防及處理的義務，勞動部在今年2月21日公告修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」(第四版)，增訂企業應依規模明定調查小組成員組成、外部專家參與、調查期限及調查過程，宜有勞工代表參與等機制。

此外，勞動部捐助財團法人職業災害及預防重建中心自2024年起，提供勞工及投保勞工職業災害保險者申請免費心理諮商服務，截至2025年4月底，提供近3,500人次心理諮商服務。

為推動營造工程減災、落實工地施工安全，並考量各行各業作業型態、違規風險、情節及事業單位規模等不盡相同，勞動部不只針對高工時、高違規者的事業單位，實施各種業別的專案檢查，也會進行「跨部會聯合稽查」，加強勞動檢查的強度與頻率，督促事業單位確實符合勞動法令規定。

勞動部也對於違規風險較低、小（微）型、法令認知不足的企業，運用宣導輔導、法遵訪視等多元政策工具，督促及協助事業單位落實勞動法令，保障勞工權益。2024年1月1日到2025年4月30日共實施勞動條件監督檢查7萬9,271場次，安全衛生監督檢查19萬9,754場次。

隨著全球產業環境與勞動市場持續變動，勞動部秉持與時俱進的態度，積極因應並致力於打造更穩定、具競爭力且符合勞工需求的勞動環境。勞動部將透過最低工資調整、職場性別平權、勞動條件提升、退休金制度穩定、跨國勞動力管理及職業安全保障等多個面向，作為施政重點及未來推動方向。

另外，近期因應美國對我國課徵關稅可能對產業及就業市場造成之衝擊，勞動部訂定《因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點》，積極規劃支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程，協助勞工和企業安定就業和僱用的措施及工作項目，各項方案實施時機，將密切關注談判結果及產業動態，適時推動。