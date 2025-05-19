台商設廠德國潮起 KPMG 教台商如何避開外派法令地雷

當前台商赴德投資熱度升高，半導體業帶動相關供應鏈進駐德國，外派人力與法遵議題成為企業營運關鍵。為協助台商掌握德國設廠與外派人員相關規範，KPMG台灣所、德國所與德國在台協會19日攜手舉辦「德國工作簽證申請、移居法令及稅務」研討會，聚焦工作簽證、外派法令、個人稅務及合約架構等議題，協助企業釐清跨國外派的實務挑戰與法遵重點。

KPMG安侯建業副營運長丁傳倫及KPMG德國所律師Thomas Wolf共同表示，德國具穩定投資環境與產業優勢，一直是台商布局歐洲的首選，隨著台商設廠加速，外派人力簽證、聘僱契約、社會福利與稅務安排，均為企業海外部署的核心要素。

KPMG執業會計師丁英泰指出，跨國外派涉及層面廣泛，從個人稅、勞動法到公司稅都需整體評估，尤其德國稅率高、社福提撥重，將使員工稅負上升。他建議企業應優化薪酬與攬才策略，並事前確認工程人員是否須取得德國專業資格，避免影響營運計畫。

Thomas Wolf進一步指出，企業設廠與外派時應妥善設計聘僱契約，並整合人資與法務部門，以降低法令遵循風險。不同契約類型涉及的法律責任、社保義務及外派規範均不同，需審慎規劃。

KPMG德國所律師Christian Jimenez Metzler提醒，德國對外國籍就業規範嚴格，台商應確保外派人員持有正確簽證，否則恐面臨罰鍰與遣返風險。他建議預留申請時程並提早規劃，以符合法規要求。

德國在台協會領事事務主任Nicole Steinhauer說明，GIT面試前取得德國聯邦就業局預先批准可加快申辦時程，並強調文件完整是核發關鍵，應備妥護照、履歷、聘僱合約及學歷證明等資料，由本人親自出席面試。

KPMG德國所會計師Ingo Todesco指出，雇主應履行德國薪資稅扣繳義務，違規除將遭罰，也可能面臨刑責。他也建議可採「Host Plus」支薪模式，兼顧德國薪資與台灣勞健保規劃，但因制度複雜，應交由專業團隊評估。

丁傳倫強調，企業跨國投資除商業考量，外派人力規劃也需納入整體策略，應由集團層級整合稅務、人資、會計部門，制定明確政策，確保派駐流程合規順暢。