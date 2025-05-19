英印完成史上最大FTA 勤業眾信統整七項利多一次看

英國與印度日前完成自由貿易協定（FTA）談判，這是英國自脫歐以來簽下的最大雙邊貿易協定，雙方歷經三年、14輪協商，初步談成七大重點條款，涵蓋關稅減免、數位貿易、智慧財產權保障等，預料將顯著改變雙邊商品與服務的進出口條件。雖然協定正式文本尚未公布，勤業眾信建議，企業應即早盤點商品來源地與關稅結構，掌握新政策帶來的利多與限制，提前調整營運策略。

勤業眾信聯合會計師事務所全球華人服務台灣及歐盟稅務負責人李嘉雯指出，企業應及早評估協定對自身產業與商業模式的潛在影響，思考如何利用關稅減免與制度調整機會，降低貿易障礙，掌握區域經濟變動下的先機。

首先在關稅減免方面，印度將針對90%的英國輸入商品進行關稅調降，其中85%商品預計於十年內達成零關稅。英國出口至印度的酒類產品如威士忌、杜松子酒，將由原本高達150%的關稅，逐步降至10年後的40%。包括羊肉、巧克力、餅乾、化妝品、醫療器械與航太設備等，也都在減稅清單之列。英國方面也同意降低印度輸出至英國的服飾、鞋類、冷凍食品與中低價電動車配額等項目關稅。

第二，原產地規則與通關便利化措施也同步納入。商品需於雙方國內生產或顯著加工才可享受優惠關稅，雙方並承諾推動透明、非歧視的通關程序，加快物流通關效率；第三，人員流動規範放寬，英印雙方同意維持目前商務人士流動彈性，讓專業人士得以短期赴對方國家從事商務活動、分公司派駐或依據合約提供服務。

第四項利多是英國企業取得印度公共採購市場進入權，只要英國商品或服務來源中至少有20%來自本國，就可被視為第二類本地供應商，享有一定程度與印度企業同等的採購地位，並能進入印度的官方採購平台，取得市場資訊；第五，服務業進入保障，協議將英國供應商在印度的現有市場准入水準正式「鎖定」，確保像電信、建築、環境服務等領域不再新增國籍或機構限制。金融業方面，協議也確保英國與印度本地金融業者享有公平待遇，英國對印度金融公司的持股上限維持在74%。

第六，數位貿易與資安保障同步強化。雙方將推動電子認證、無紙化貿易、避免強制交出原始程式碼，並保障消費者免受垃圾訊息騷擾；第七項為智慧財產權制度升級。協議內容涵蓋印度專利程序透明化、減少行政程序，並保障創作者權利，例如著作權將在印度獲得至少60年的保護，並將展開對藝術家轉售權與版稅等議題的後續對話。

儘管協定尚未正式簽署，李嘉雯建議，台灣企業若有與英國或印度供應鏈往來，應提前評估是否能透過這項協定進行佈局，特別是出口英國或進口印度原料的中小企業，有機會從關稅優惠中受惠，並降低營運成本。