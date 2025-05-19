債蛙別失志 美債降級藏轉機？歷史兩次逆勢上漲

美國主權信用評級遭穆迪下調，市場關注度升溫。富蘭克林華美FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊分析指出，回顧過去信評機構三次負面調整，有兩次反而出現美債價格上漲現象，顯示「美債降評」不必然與債券價格下跌畫上等號。

她建議，投資人應關注更深層的經濟基本面，並透過多元化配置降低投資風險。

穆迪於上周五（16日）將美國主權信用評級從AAA下調至Aa1，為該機構首次移除美國最高信評。穆迪指出，此次調降主要考量美國政府債務與利息支付比例持續攀升，明顯高於其他同等級主權國家。值得注意的是，穆迪同時將美國信評展望從「負面」調升為「穩定」，肯定美國龐大且具彈性的經濟體系，以及美元的全球儲備貨幣地位。

洪慧珊分析歷史數據指出，2011年8月標普首度調降美國評等時，雖然標普500指數一度重挫7%，但美債反而因避險買盤而上漲。2023年8月惠譽調降評等時，股市跌幅收斂至2.3%，10年期公債殖利率雖一度升破4.2%，但隨後迅速回穩。2023年11月穆迪將展望調為負向時，10年期殖利率更從4.93%下跌至4.33%。

「過去經驗告訴我們，信評調降的市場反應往往是短期的。」洪慧珊表示，目前三大信評機構都將美國列為AA+，不會引發監管面的被動拋售壓力。她強調，投資人更應關注後續可能出現的政治對立、債限爭議或經濟放緩等風險因素。中長期美債殖利率走勢，主要取決於通膨、就業等總體經濟情況、Fed政策走向及市場避險情緒。

洪慧珊建議投資人不需過度恐慌，應以長期投資目標為依歸，善用分散投資策略，包括配置不同類型債券、跨國投資，以及多元化產業布局，藉此降低單一風險的影響。她強調，當前市場波動反而可能帶來逢低布局的投資良機，投資人應把握機會，透過優質投資工具布局長期收益。

因應市場挑戰，FT投資級債20+ ETF（00982B）成分股挑選必須同時獲得三大信評機構投資級評等的優質公司債，目前分散投資於10個已開發國家、17個產業的192檔債券，在當前市況下，具備優質信評且高度分散的投資工具，將更能協助投資人兼顧收益與風險控管。