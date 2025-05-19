油價不易過度偏空看待、鑽探新油井恐無利可圖 印度成石油最大消費國

街口投信表示，值得留意的是OPEC，在最新的月度石油市場報告中顯示，印度石油消費量的成長受到該國強勁的經濟發展推動，預計2025年印度的石油需求將成長3.4%，達到每日574萬桶，2026年將再成長4.3%，達到每日599萬桶。這一數字是中國大陸的當年經濟成長率1.5%和1.25%的兩倍多。憑藉這樣的成長軌跡和對能源需求旺盛的經濟，印度已牢牢占據全球成長最快的石油需求中心地位，遠遠領先中國大陸，並且很可能會保持這一地位。

根據路透社的報導 - 美國眾議院委員會發布一項預算提案，其中包括超過15億美元用於補充和維持戰略原油儲備，相關預算當中有13.2億美元用於購買原油以補充全球最大的戰略原油儲備，以及2.18億美元用於維護相關設施。而美國能源部長 Chris Wright 也曾在3月時聲稱，若要滿足戰略原油儲備，可能需要花費 200 億美元和數年時間，才能實現美國總統川普對於原油儲備的目標，該設施的儲存能力約為7.27億桶，而目前儲存量僅約為3.99億桶，此舉將在油價相對較低的情況下幫助美國國內的能源生產商。

此外，根據大陸海關總署公布的最新數據顯示，中國大陸4月原油進口量為每日1,169萬桶，略低於3月的每日1,210萬桶，但比去年同期的每日1,088萬桶高出 7.5%，顯示出中國大陸能源需求正快速回升當中。

美國頂級油田服務公司已發出警告，表示未來將面臨一段充滿挑戰的時期，因為近期油價下滑迫使原油生產商減少鑽井活動並重新考慮原油探勘預算。市場分析師表示：隨著油價跌破過去兩年多來的明確區間，原油生產商的預算首次面臨幾年來的重大壓力。而許多生產商也警告表，如果油價低於每桶65美元，鑽探新油井將變得無利可圖。