快訊

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

銅價出現波動 2030年印度對銅的需求將翻倍而美國短期庫存上升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，根據MINING.COM的報導，自從川普政府今年2月宣布對美國進口的紅色金屬展開所謂的「232 條款」調查以來，貿易商紛紛爭相將金屬進口到美國，以獲取潛在的關稅意外之財，摩根士丹利分析師表示，自3月底以來，美國精煉銅進口量已從先前的每周1.4萬噸上升至每周4萬噸，CME銅庫存自今年初以來已上漲81%，目前達到八年來的最高水準152,919公噸，因此，CME及LME銅期貨與現貨的價差出現波動。

根據MINING.COM的報導指出，總部位於加拿大的國際礦產探勘開發公司艾芬豪礦業宣布在剛果民主共和國 Makoko 地區發現新的銅礦蘊藏量，初步估計顯示，目前該地區已經探明的銅礦儲量為937萬噸，比2023年11月發布的500萬噸預估值高出89%，市場認為該地區擁有大型、長壽命的銅礦開採潛力，艾芬豪公司將在2025年以5千萬加幣的預算持續探勘該地區，預計今年該地區的鑽探將以創紀錄的速度推進。

在全球城市化、人工智慧和資料中心的快速擴張之下，直到本世紀中葉，全世界對於銅的需求將出現 70%的成長，而艾芬豪公司的創辦人兼執行聯席董事長羅伯特認為，銅資源的稀缺性日益明顯，銅精礦市場持續的供應短缺只會越來越明顯。

此外，根據路透社的報導，印度是全球第二大精煉銅進口國，依賴進口來彌補短缺並滿足能源、國防、汽車和基礎設施等領域的強勁需求，並將銅列為印度的30種關鍵礦產之一，由於印度致力於滿足其工業和能源轉型的需求，預計到2030年銅需求將翻倍，目前印度每年精煉銅產量估計約55.5萬噸，再加上新德里每年進口約50萬噸銅以彌補缺口，亦將成為銅價穩定的有力支撐。

延伸閱讀

美公債賣壓湧現 30年期殖利率飆至5% 反映穆迪降評

美國稱「考慮開放台積電赴阿聯酋設廠」 網看傻眼：真變美積電？

殲10一戰成名 外國買家組團「掃貨」中國戰機導彈雷達

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水：談判尚未完成

相關新聞

台美關稅談判 陳駿季：不會發生進口稻米降至零

立委關切外傳台美關稅談判，進口稻米全面開放。農業部長陳駿季今天在立法表示，不會發生進口稻米關稅降至零

台電少用燃氣多用煤？ 中市環保局看數據：中火白天也火力全開

中火在非核家園後有沒有火力全開？台電發言人蔡志孟上午回應台中市長盧秀燕的擔憂時表示，不管是夏季或空汙季，中火的發電量都會...

卓揆：到年底480萬千瓦電 足以取代核三廠95萬千瓦

行政院長卓榮泰19日出席「出席屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，他致詞時提到，今天來到這裡，大家也會關心，台灣的電到底夠不...

開刀房快遞員現身！工研院醫療物流 AI 機器人「阿幫」COMPUTEX 亮相

看好智慧醫療物流的未來發展，經濟部產業技術司補助工研院開發醫療物流AI機器人「阿幫」，具備全天候自主行動能力，可於護理站...

綠電風雲錄／泓德能源跨足澳洲 是靠收購軟體商給底氣

雖然執政的民進黨迄今未放棄「非核家園」神主牌，但台灣推動太陽能開發腳步緩慢，導致業者紛紛將重心轉往海外發展。包括泓德能源、雲豹能源及力麗集團旗下森悅能源，相繼將目標瞄澳洲、泰國、菲律賓和日本。泓德能源則是第一家插旗澳洲光儲市場的系統商，也同時競逐菲律賓和日本市場，堪稱拓展海外再生能源市場行動最積極的公司。 為何泓德敢率先勇闖澳洲再生能源市場，它憑藉什麼本事？又看到什麼機會？泓德能源總經理周仕昌日前帶領本報記者親往澳洲考察當地光儲市場時，接受專訪時道出兩個關鍵...

關稅戰衝擊 消費轉向小而美 看口紅效應就知道

美國總統川普4月宣布對等關稅政策後，引起一連串景氣波動，外在大環境的改變，也讓民眾對於經濟前景採取保守觀望態度，連帶也影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。