銅價出現波動 2030年印度對銅的需求將翻倍而美國短期庫存上升

街口投信表示，根據MINING.COM的報導，自從川普政府今年2月宣布對美國進口的紅色金屬展開所謂的「232 條款」調查以來，貿易商紛紛爭相將金屬進口到美國，以獲取潛在的關稅意外之財，摩根士丹利分析師表示，自3月底以來，美國精煉銅進口量已從先前的每周1.4萬噸上升至每周4萬噸，CME銅庫存自今年初以來已上漲81%，目前達到八年來的最高水準152,919公噸，因此，CME及LME銅期貨與現貨的價差出現波動。

根據MINING.COM的報導指出，總部位於加拿大的國際礦產探勘開發公司艾芬豪礦業宣布在剛果民主共和國 Makoko 地區發現新的銅礦蘊藏量，初步估計顯示，目前該地區已經探明的銅礦儲量為937萬噸，比2023年11月發布的500萬噸預估值高出89%，市場認為該地區擁有大型、長壽命的銅礦開採潛力，艾芬豪公司將在2025年以5千萬加幣的預算持續探勘該地區，預計今年該地區的鑽探將以創紀錄的速度推進。

在全球城市化、人工智慧和資料中心的快速擴張之下，直到本世紀中葉，全世界對於銅的需求將出現 70%的成長，而艾芬豪公司的創辦人兼執行聯席董事長羅伯特認為，銅資源的稀缺性日益明顯，銅精礦市場持續的供應短缺只會越來越明顯。

此外，根據路透社的報導，印度是全球第二大精煉銅進口國，依賴進口來彌補短缺並滿足能源、國防、汽車和基礎設施等領域的強勁需求，並將銅列為印度的30種關鍵礦產之一，由於印度致力於滿足其工業和能源轉型的需求，預計到2030年銅需求將翻倍，目前印度每年精煉銅產量估計約55.5萬噸，再加上新德里每年進口約50萬噸銅以彌補缺口，亦將成為銅價穩定的有力支撐。