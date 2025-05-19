快訊

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

「很痛不會輕一點」男暴打女牙醫臉部受創流血 落跑後又自行投案

AI浪潮驅動資料中心互連應用崛起 預估2025年全球市場產值年增14.3％

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

根據TrendForce最新研究，2025年隨著生成式AI逐步融入人們的生活應用，SK Telecom、Deutche Telekom等全球主要電信商陸續針對一般用戶推出代理式AI (Agentic AI) 服務。在電信商、CSP大廠持續建置資料中心的情況下，資料中心互連(Data Center Interconnect, DCI)技術漸受關注，預估2025年產值將年增14.3%，突破400億美元。

TrendForce表示，DCI技術可連接兩個或多個資料中心，於短、中長距離範圍內進行高速資料傳輸，有助於降低資料中心龐大的AI資料運算負載。現階段主要由光通訊設備廠與美國、北歐、東南亞區域電信商合作，共同部署DCI場景驗證。其中以美國的Ciena最積極提供DCI服務，其合作的電信商Telia、e&和Arelion皆有採用Wavelength Logic6 Extreme方案。

Nokia則拓展DCI業務至沙烏地阿拉伯與越南等國家，在越南與當地主要電信商Viettel合作，採用PSE-6s光引擎，以Terabyte等級的速率進行多地、跨城市間資料中心傳輸，同時推動電信商旗下資料中心採用光收發模組方案，傳輸速率由400G往800G、1.6T升級。

TrendForce指出，隨著DCI產值逐年增長，將帶動800G、1.6T光收發模組等元件需求成長。全球DCI產業鏈部分，目前上游主要廠商多聚焦雷射光源元件、光調變器、光感測模組、雷射二極體元件、光纖纜線等開發與生產；中游則由光通訊交換器、光收發模組大廠組成，如Cisco、Nokia、中際旭創，再供貨至Ciena等DCI方案廠商。

受惠Cisco、Nokia等光通訊廠對DCI方案的需求上升，加上主要電信商加速部署資料中心，進一步帶動台灣中游的光通訊零組件供貨，如波若威生產波長分波多工器，而上詮（3363）、華星光（4979）、眾達（4977）、前鼎（4908）等皆有提供光收發模組。目前高階光收發模組800G產品已進入量產階段，相較之下，由於DCI場景仍在初期部署階段，對於1.6T光收發模組的需求仍在緩升階段，而DCI方案交換器部分，智邦（2345）、中磊（5388）與啟碁（6285）等網通大廠皆提供相關解決方案，以滿足美系電信商和CSP需求。

延伸閱讀

小資投資人崛起 口袋證券「銅板價」手續費助創財富

雙普周一將通話！川普喊話結束「血腥屠殺」 普亭會給面子嗎？

美以援助加薩計畫挨轟 美國務卿：對替代援助方案持開放態度

陸減少買輝達、超微AI晶片

相關新聞

AI浪潮驅動資料中心互連應用崛起 預估2025年全球市場產值年增14.3％

根據TrendForce最新研究，2025年隨著生成式AI逐步融入人們的生活應用，SK Telecom、Deutche ...

台美關稅談判 陳駿季：不會發生進口稻米降至零

立委關切外傳台美關稅談判，進口稻米全面開放。農業部長陳駿季今天在立法表示，不會發生進口稻米關稅降至零

台電少用燃氣多用煤？ 中市環保局看數據：中火白天也火力全開

中火在非核家園後有沒有火力全開？台電發言人蔡志孟上午回應台中市長盧秀燕的擔憂時表示，不管是夏季或空汙季，中火的發電量都會...

卓揆：到年底480萬千瓦電 足以取代核三廠95萬千瓦

行政院長卓榮泰19日出席「出席屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，他致詞時提到，今天來到這裡，大家也會關心，台灣的電到底夠不...

開刀房快遞員現身！工研院醫療物流 AI 機器人「阿幫」COMPUTEX 亮相

看好智慧醫療物流的未來發展，經濟部產業技術司補助工研院開發醫療物流AI機器人「阿幫」，具備全天候自主行動能力，可於護理站...

綠電風雲錄／泓德能源跨足澳洲 是靠收購軟體商給底氣

雖然執政的民進黨迄今未放棄「非核家園」神主牌，但台灣推動太陽能開發腳步緩慢，導致業者紛紛將重心轉往海外發展。包括泓德能源、雲豹能源及力麗集團旗下森悅能源，相繼將目標瞄澳洲、泰國、菲律賓和日本。泓德能源則是第一家插旗澳洲光儲市場的系統商，也同時競逐菲律賓和日本市場，堪稱拓展海外再生能源市場行動最積極的公司。 為何泓德敢率先勇闖澳洲再生能源市場，它憑藉什麼本事？又看到什麼機會？泓德能源總經理周仕昌日前帶領本報記者親往澳洲考察當地光儲市場時，接受專訪時道出兩個關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。