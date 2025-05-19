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台電少用燃氣多用煤？ 中市環保局看數據：中火白天也火力全開

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保局長陳宏益說，以今天中午為例，中火9部機幾乎都是8、9成發電。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益說，以今天中午為例，中火9部機幾乎都是8、9成發電。圖／陳宏益提供

中火在非核家園後有沒有火力全開？台電發言人蔡志孟上午回應台中市長盧秀燕的擔憂時表示，不管是夏季或空汙季，中火的發電量都會在已與台中市政府承諾的發電範圍內發電，不能以某一個時點來判斷中火有火力全開。但是中市環保局長陳宏益拿出數據說，這些都是台電的公開資訊，中火不僅晚上火力全開，現在連白天也都火力全開。

陳宏益說，他不了解，明明有燃氣機組，為什麼不開，而要中火火力全開。以今天中午為例，興達燃氣發電機組的1、4號機就只有74%發電，大林6號機只有41%，但中火卻是9部機幾乎都是8、9成發電。

他說，核三廠停了之後，很明顯的中火的發電就上來了，這是無庸置疑的。而且也少見五月就這樣發電，比以往都早了很多。

台中市環保局長陳宏益說，以今天中午為例，興達燃氣發電機組的1、4號機就只有74%發電，大林6號機只有41%。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益說，以今天中午為例，興達燃氣發電機組的1、4號機就只有74%發電，大林6號機只有41%。圖／陳宏益提供

台電 中火

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