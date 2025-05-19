卓揆：到年底480萬千瓦電 足以取代核三廠95萬千瓦

行政院長卓榮泰19日出席「出席屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，他致詞時提到，今天來到這裡，大家也會關心，台灣的電到底夠不夠？核三廠2號機於17日已經正式除役，今天的電力，備轉容量率有17.52%，距離安全容量是非常高。此外，到今年底共有480萬千瓦的電會補上來，能完全取代核三廠2號機的95萬千瓦。跟各位供應鏈廠商報告，台灣水電、土地、人才都沒有問題。

卓榮泰致詞表示，今天是一個天時地利人和的好時機。今天早上從台北南下，一路晴空萬里，把台灣看得非常清楚。天氣這麼好，能夠來到希望的城市，這就是天時跟地利都達到了。在這個關鍵的時刻，今天是5月19日，兩年前，屏東科學園區也在這個日子動工，519對總統賴清德、行政院團隊也是一個關鍵的日子，因為他們是在520上任，明天剛好滿一年。

卓榮泰說，今天開始，屏東科學園區供應鏈進駐，有了一個好的開始。不僅是高科技的完成，中小企業的配合，交通以及人力，從水、電、土地、人才，都能夠一併完成。這裡的水也沒有問題，尤其是經過多年的努力，從開源、節流、調度、備援四個策略，完成水的整個規劃。

卓榮泰坦言，今天來到這裡，更重要的是，大家也會關心，台灣的電到底夠不夠？跟現場報告，核三廠2號機於17日已經正式除役，今天的電力，他剛剛上台致詞之前，還打開台電的APP一看，現在的備轉容量率有17.52%，距離安全容量是非常高的。核三廠2號機除役之後減少的95萬千瓦，桃園大潭7號機91萬千瓦可以補上。

卓榮泰說，下個月新達1號機130萬千瓦可以補上來，明年還有新達2號機130萬千瓦，以及台中新1號機130萬千瓦也會補上來。換句話說，到今年底，整個有480萬千瓦的電會補上來，能夠完全取代核三廠2號機的95萬千瓦。

卓榮泰表示，跟各位供應鏈廠商報告，台灣在目前這個時段，水電、土地、人才都沒有問題。政府也會考量各產業的需求，透過勞動部，進行全國勞動、勞工政策的大調整，盡量引進、啟用國內優秀的本地勞工，或者直接引進更多外來移工做協助，讓各位廠商在人力上也不虞匱乏。

他提到，只有完成這五樣最基本的條件，才能讓台灣有能力迎接更多廠商回到台灣，或是台灣的廠商繼續在台灣加碼投資。這是政府該做的事情，也將會一步一步達到這樣的目標。

卓榮泰指出，全世界都在看台灣，台灣今天也在看屏東。供應鏈廠商進駐，能啟動下一波整個擴大內需以及高科技的發展，這也是內閣團隊在賴總統率領下，以健康台灣、均衡台灣、團結台灣作為重要指標，再向前邁進一步，未來要完成的工作。