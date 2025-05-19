開刀房快遞員現身！工研院醫療物流 AI 機器人「阿幫」COMPUTEX 亮相

看好智慧醫療物流的未來發展，經濟部產業技術司補助工研院開發醫療物流AI機器人「阿幫」，具備全天候自主行動能力，可於護理站與開刀房之間進行血品與醫療器材的即時遞送，有效減輕護理人員工作負擔。目前該技術已進駐高雄榮民總醫院完成驗證，並將於20日開展的COMPUTEX 2025 經濟部科技研發主題館中亮相，現場模擬在醫療情境下運送醫療物資、靈巧閃避的特色。

根據衛福部統計，臺灣於2025年正式邁入「超高齡社會」，即65歲以上人口將超過總人口數的20%，臺灣護理人力缺口至2030年仍有5.5萬至7.4萬，醫護工作環境面臨更嚴峻的挑戰。

工研院南分院執行長曹芳海表示，現行醫療流程中，不論透過電話或電子化平台進行溝通，病患手術所需的血品與醫療器材仍仰賴護理人員遞送。在護理工作繁重的情況下，可調運送血品的護理機動人力極為吃緊。為解決此問題，工研院攜手季河資訊、廣盈自動化及中華電信（2412），開發能自主運送血品與醫材的醫療物流AI機器人「阿幫」，每天可替醫院節省約720分鐘的遞送時間，相當於1.5個人力，不僅有效紓緩醫護壓力，更有助提升整體醫療服務品質，是醫療現場中的重要幫手。

工研院組長李坤敏表示，阿幫在設計上整合了5G AIoT後台派車智慧管理系統及AI影像辨識技術，能即時偵測6公尺內人員與障礙物，並快速運算其距離與移動狀態，進而靈活地執行減速、閃避與禮讓等動作，萬向輪設計更提升行動靈巧性，大容量機身則增加了單次的遞送量。實際在高雄榮總應用成果顯示，護理人員每日搬運醫材的次數約可從240次降至120次，工作量減少50%，有效提升醫護資源使用效率。

此次阿幫將在5月20日登場的COMPUTEX 2025南港展覽館一館四樓L區「經濟部科技研發主題館」展出，工研院並同時展出多項創新成果，包括服務AI、製造AI、沉浸現實、綠能永續、新世代通訊等25項技術亮點，全面展現臺灣在智慧科技研發上的產業化成果。