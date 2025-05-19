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可成董事選舉前哨戰開打 GL 出具報告力挺市場派

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

金屬機殼大廠可成（2474）將在5月27日股東會進行董事改選，國際投票顧問機構GL（Glass Lewis）近期出具投票報告建議，投票支持瓦山塔跟寶塔街外資股東所提名的1名董事候選人王亞倫和1名獨立董事候選人法學博士許兆慶。不僅如此，美國兩大退休基金，包含最大的加州公務員退休基金CalPERS與第二大加州教師退休基金CalSTRS等兩大重要股東，兩家機構均在官網上揭露反對可成董事會提名的全數7位候選人，支持外資股東提名的3位獨立董事，肯定股東行動主義的必要性。

根據Glass Lewis機構報告指出，可成轉型進度緩慢、獲利主要依賴非營運項目、資產過度集中於金融商品，讓人質疑可成本業獲利是否穩定可持續，且是否真靠營運實力所達成。自2021年至2024年，可成對長期非營運投資的曝險大增逾14倍，顯示資本未有效投入營運或轉型，進一步加深對資產結構的疑慮。

據悉，GL並非首次力挺可成外資股東，2024年時就曾在股東會前表態支持外資股東，但當年對可成股東會的影響仍有限。外資股東指出，今年以1％股東身分提名，透過爭取話語權達到督促企業治理健全轉型與監督的目的，讓可成的營運及未來發展更好，是本次股東行動主義的目的。

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