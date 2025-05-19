聽新聞
0:00 / 0:00
被徵反傾銷稅稅率優於同業 台塑更具優勢
大陸商務部宣布對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口聚甲醛共聚物（POM copolymers）課徵反傾銷稅，被點名傾銷的台灣公司包括台塑與寶理等分別為百分之四及百分之三點八，其餘公司則被課最高百分之卅二點六的反傾銷稅。
業界指出，台塑今年第一季來自ＰＯＭ的銷售業績約五點三億元，僅占全公司首季營收百分之一，公司評估影響相當有限。此外，台塑雖被點名將被課百分之四的反傾銷稅，但是其他台灣同業被課最高百分之卅二點六，日本寶理塑料株式會社被課百分之卅五點五、旭化成株式會社被課百分之廿四點五，歐盟的塞拉尼斯生產德國及兩合公司（Celanese Production Germany GmbH & Co. KG）與其他公司稅率為百分之卅四點五。
此外，美國公司被課徵的反傾銷稅稅率為全球最高，泰科納聚合物公司（Ticona Polymers, Inc.）被課高達百分之七十四點九，其他美國公司稅率也達百分之七十四點九。相較之下，台塑僅被課百分之四的反傾銷稅，這對公司未來拓展ＰＯＭ業務反而將更具優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言