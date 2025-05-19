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被徵反傾銷稅稅率優於同業 台塑更具優勢

聯合報／ 記者謝柏宏／台北報導

大陸商務部宣布對原產於美國歐盟、台灣和日本的進口聚甲醛共聚物（POM copolymers）課徵反傾銷稅，被點名傾銷的台灣公司包括台塑與寶理等分別為百分之四及百分之三點八，其餘公司則被課最高百分之卅二點六的反傾銷稅。

業界指出，台塑今年第一季來自ＰＯＭ的銷售業績約五點三億元，僅占全公司首季營收百分之一，公司評估影響相當有限。此外，台塑雖被點名將被課百分之四的反傾銷稅，但是其他台灣同業被課最高百分之卅二點六，日本寶理塑料株式會社被課百分之卅五點五、旭化成株式會社被課百分之廿四點五，歐盟的塞拉尼斯生產德國及兩合公司（Celanese Production Germany GmbH & Co. KG）與其他公司稅率為百分之卅四點五。

此外，美國公司被課徵的反傾銷稅稅率為全球最高，泰科納聚合物公司（Ticona Polymers, Inc.）被課高達百分之七十四點九，其他美國公司稅率也達百分之七十四點九。相較之下，台塑僅被課百分之四的反傾銷稅，這對公司未來拓展ＰＯＭ業務反而將更具優勢。

反傾銷稅 台塑 日本 歐盟 美國

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