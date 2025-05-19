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盤點台北電腦展5大看點 彭博：須化解AI泡沫疑慮
今年的台北國際電腦展將於明天揭幕，輝達執行長黃仁勳的主題演講率先於今天登場，成為眾所矚目焦點，彭博資訊盤點今年COMPUTEX將有五大看點。
首先是輝達的下一步。黃仁勳已多次討論ＡＩ在機器人產業的潛力，投資人殷切期盼能聽到輝達延伸事業觸角的進一步策略，包括主權ＡＩ商機的布局。市場也緊盯輝達和聯發科是否會證實以安謀（Arm）晶片推廣ＡＩ ＰＣ的「Windows-on-Arm」解決方案。
第二是鴻海集團董事長劉揚偉明天將首度在COMPUTEX發表主題演講，可能強調該公司作為ＡＩ伺服器組裝業者的角色愈來愈重要。
第三，英特爾新任執行長陳立武今年將不會發表主題演講，但將積極安排和與會者開會，以掌握合作夥伴與客戶的看法，將致力說服台積電的客戶，英特爾的晶圓廠為可信的替代方案。他最近表示，他每天會開多場會議，試圖獲得改革英特爾的洞見。
第四，消費者對ＡＩ迄今的反應始終沒有市場預期熱烈。ＩＤＣ數據顯示，去年年底購物旺季的智慧手機出貨量僅成長百分之二點四，ＰＣ出貨量僅小幅增長百分之一點八。今年的與會者將面對ＡＩ何時能帶來回報的關鍵問題，並須化解市場對「ＡＩ泡沫」的疑慮。
最後，各大晶片廠都已承諾將大手筆投資美國，最知名者當屬台積電要加碼投資一千億美元，其他供應鏈業者也都將跟進，而新的關稅更加快了投資計畫。
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