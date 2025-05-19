聽新聞
0:00 / 0:00

貿易戰衝擊 美歐陸企業對財測展望保守

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

全球上市公司第一季財報雖優於預估，但由於川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測，或對業績展望黯淡，強調成本上升，消費者信心下降，並對業務缺乏信心。

彭博情報部門的分析顯示，美國標普五百大企業第一季獲利成長率雖是預估的兩倍，但提高獲利展望的公司數，與維持或降低財測的公司數相比，比率已降到至少是二○一○來的最低水準。

歐股方面，ＭＳＣＩ歐股成分公司第一季獲利雖成長百分之五，遠比預估的負百分之一點五高，但分析師對今年企業獲利成長率預估已減緩到疫情以來之最。大陸ＣＳＩ三百指數成分股獲利預估比三月底頂峰下降百分之一點七。

由於貿易政策不明，一些企業主管更拒絕回答關稅相關提問。

川普 彭博 標普 貿易戰

延伸閱讀

科技廠法說景氣風向球 伺服器、半導體產業指標

電信三雄 前四月獲利亮眼

熱度更勝AI？美企財報會議聚焦「一關鍵詞」 逾350家企業都提到

文曄第1季每股純益2.42元 美元營收看增

相關新聞

大陸對台聚甲醛產品課反傾銷稅 經部：助業者分散市場

大陸商務部公告，終判認定來自歐盟、美國、日本及台灣進口之聚甲醛存在傾銷，並自5月19日起課徵反傾銷稅，經濟部表示，已經鼓...

電腦展來了 聚焦AI、機器人和量子電腦3亮點

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）明天開展，ＡＩ（人工智慧）、機器人和量子電腦將是今年展場亮點。鴻海董事長劉揚...

壽險金控首季投資 減碼科技股、增持金融股

各金控揭露今年首季台股大額交易名單，國泰金減碼高本益比ＡＩ中小股，逢低加碼台積電、廣達、日月光等ＡＩ與半導體龍頭股；富邦...

台美關稅談判！小客車稅率調降 經部擬定3部曲

台美現正進行關稅談判，小客車市場開放面臨壓力。經濟部完成的稅式支出評估指出，一旦現行小客車進口關稅百分之十七點五降至零，...

貿易戰衝擊 美歐陸企業對財測展望保守

全球上市公司第一季財報雖優於預估，但由於川普發動貿易戰，美、歐及中國大陸企業紛紛暫停對今年的財測，或對業績展望黯淡，強調...

本周財經焦點

本周財經焦點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。