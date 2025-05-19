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台美關稅談判！小客車稅率調降 經部擬定3部曲

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
面對美方壓力，據了解，經濟部規畫小客車降稅三部曲，優先推動取消小客車貨物稅，最後才會考量分年調降小客車進口關稅。圖為台中港停滿進口車的場景。圖／聯合報系資料照片
面對美方壓力，據了解，經濟部規畫小客車降稅三部曲，優先推動取消小客車貨物稅，最後才會考量分年調降小客車進口關稅。圖為台中港停滿進口車的場景。圖／聯合報系資料照片

台美現正進行關稅談判，小客車市場開放面臨壓力。經濟部完成的稅式支出評估指出，一旦現行小客車進口關稅百分之十七點五降至零，推估稅收淨損失高達五二三億至六○○點五億元，並直接衝擊八點二六萬人就業。

據了解，經濟部並不贊同自行取消小客車進口關稅，並已與業界溝通，先取消貨物稅；次之是調降進口汽車零組件關稅，最後則是爭取分年降進口關稅。

為回應台美關稅談判壓力，一位熟悉產業界人士透露，經濟部已與產業界溝通過，經濟部支持取消貨物稅，此舉進口車及國產車都可以受惠，競爭是平等的。其次的方案是調降汽車零組件進口關稅，此舉有利於留住外系車廠，降低國產車成本，也有利於外系車廠出口外銷。最後才會考量分年調降小客車進口關稅。

業界人士推估，進口小客車關稅調降，至少兩家以上國產車廠放棄在台生產。

多名民進黨立委與民眾對於調降小客車進口關稅多有期待，認為進口車將可因此降價。

但經濟部評估認為，即使關稅調降，消費者不一定能受惠。例如二○二○年底以來日圓貶值，按匯率換算台幣有降價空間，但實際上從未出現日本進口車售價調降情況。因此，貿然單方面調降關稅，外系進口車未必會調降售價，消費者不一定能受惠。

先前我加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判，以及近期台美對等關稅談判，總統賴清德拋出從「零關稅」談起，民進黨立委要求取消小客車進口關稅回應美方，再使我小客車市場開放面臨壓力。經濟部長郭智輝也鬆口，小客車進口關稅是分年或分階段調降，都在考慮範圍內。截至目前為止，經濟部已正式表態支持取消小客車的貨物稅。

國產車 經濟部 貨物稅 郭智輝 關稅

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