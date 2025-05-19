環部初步決定 不徵收資源循環促進費

環境部將推出《資源循環推動法》，預計今年下半年送立法院審查。新法原計畫徵收「資源循環促進費」，產業界憂心與碳費重複徵收，因此環境部決定，初步將不徵收促進費。

環境部計畫整合現有的「廢棄物清理法」與「資源回收再利用法」，將兩法合一，原命名為《資源循環促進法》，環境部長彭啓明表示，經過討論，決定更名為《資源循環推動法》，比照先進國家循環經濟戰略，扶植循環產業。

針對相關修法，環境部已於2023年彙整出修法大綱，並與業者展開討論，原定去年下半年就要將草案送進立法院，但遲遲未見進度。

彭啓明表示，兩法合一後，發現其中有矛盾，因為「廢棄物清理法」是棍子，做不好、變成廢棄物就有懲罰機制，但「資源回收再利用法」是蘿蔔，鼓勵業者往前，所以原本以《資源循環促進法》為修法概念將兩法合一時，就會出現很多問題，上半年花了很多時間與各部會協調，最後大家同意把蘿蔔跟棒子分開來處理。