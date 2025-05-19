陸對台聚甲醛課反傾銷稅 經部：協助分散市場

大陸商務部昨（18）日公告對原產於台灣及美、歐、日的進口共聚聚甲醛（POM）反傾銷調查最終裁定，認定皆存在傾銷，將自今日起課徵反傾銷稅。其中台灣寶理稅率3.8%、台塑稅率4%，其他台灣公司稅率則為32.6%。

圖／經濟日報提供 經濟部昨日表示，今年前四月台灣出口至大陸的POM金額約2,013萬美元（約新台幣6.07億元），已年減25.5%，未來將持續協助石化業者分散市場，採取異業結盟，邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助業者爭取海外商機。

業界指出，台塑今年第1季來自POM的銷售業績約5.3億元，僅占全公司首季營收1%，公司評估影響相當有限。此外，台塑稅率為4%，但其他台灣同業被課最高32.6%，日本、美國稅率也都明顯較高，台塑稅率相較之下較低，對公司未來拓展POM業務反而更具優勢。

大陸商務部去年5月19日公告對原產於美國、歐盟、台灣及日本的進口POM進行反傾銷立案調查，當時正值賴清德總統就職前夕，備受外界矚目；今年1月16日初步裁定存在傾銷後，大陸商務部昨日發布終裁結果，認定存在傾銷，時間點緊鄰賴總統就職一周年，引發關注。

共聚聚甲醛是一種熱塑性工程塑膠，廣泛應用於汽車和消費電子產品。台灣的聚甲醛是中國大陸第四大進口來源，次於歐盟、南韓、美國。

大陸商務部昨日發布公告，終判原產於美歐台日的進口POM存在傾銷，「中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係」。國務院關稅稅則委員會根據商務部建議作出決定，自今日起對上述地區的POM徵收反傾銷稅，期限五年。

值得一提的是，近期與大陸關稅戰稍緩的美國面臨最高稅率，泰科納（Ticona）與其他美國公司稅率高達74.9%。歐盟的塞拉尼斯（Celanese）與其他歐盟公司稅率皆為34.5%；日本的旭化成稅率為24.5%，寶理及其他日本公司稅率為35.5%。台灣稅率相對低。

聚甲醛原為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單大陸對台零關稅項目之一，不過因屬大陸自去年6月15日起中止ECFA關稅減讓的134項產品之一，已不再適用優惠稅率。

此次陸方對聚甲醛課徵反傾銷稅，是近來首度對台灣經貿方面出招。大陸曾在2023年底認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，去年10月曾稱因民進黨當局未採取任何實際措施取消對大陸貿易限制，正研究採取進一步措施。但截至目前陸方尚未宣布進一步舉措。

（記者陳宥菘、黃雅慧、謝柏宏、江睿智）