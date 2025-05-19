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陸對台POM徵反傾銷稅 稅率低於美歐日 期限5年

聯合報／ 記者陳宥菘林海／綜合報導
大陸商務部公告，5月19日起，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。新華社
大陸商務部公告，5月19日起，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。新華社

大陸商務部昨日公告對原產於台灣及美歐日的進口共聚聚甲醛（ＰＯＭ）反傾銷調查的最終裁定，認定皆存在傾銷，將自十九日起課徵反傾銷稅。其中，台灣寶理稅率百分之三點八、台塑稅率百分之四，其他台灣公司稅率則為百分之卅二點六。

經濟部表示，大陸去年五月開始對自台進口聚甲醛展開反傾銷調查時，即鼓勵我業者應訴並補助業者聘僱律師，維護權益，另為協助業者分散市場，也依石化業者需求，採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助爭取海外商機。在政府及業者努力下，今年一至四月出口至大陸的金額已較去年同期下降百分之廿五點五、約二○一三萬美元，出口占比亦減少至百分之六十一點七。

大陸商務部去年五月十九日公告對原產於美國歐盟、台灣及日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查，當時正值賴總統就職前夕，備受外界矚目。在今年一月十六日初步裁定存在傾銷後，大陸商務部昨正式發布終裁結果認定存在傾銷，時間點又緊臨賴總統就職周年，再引關注。

共聚聚甲醛是一種熱塑性工程塑膠，廣泛應用於汽車和消費電子產品。經濟部去年五月指出，台灣出口至大陸市場的聚甲醛約四點七萬噸，○點七九億美元，占台灣聚甲醛總出口市場的六成。台灣的聚甲醛則是大陸第四大進口來源，次於歐盟、南韓、美國。

大陸商務部昨發布二○二五年第廿五號公告，最終認定原產於美歐台日的進口共聚聚甲醛存在傾銷，「中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係」。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，將自五月十九日起對上述地區的共聚聚甲醛徵收反傾銷稅，期限五年。

其中，台灣方面，台灣寶理稅率百分之三點八、台塑稅率百分之四，其他台灣公司稅率則為百分之卅二點六，整體稅率低於美、歐、日。

值得一提的是，近期與大陸關稅戰稍緩的美國則面臨最高稅率，泰科納（Ticona）與其他美國公司的稅率高達百分之七十四點九。歐盟的塞拉尼斯（Celanese）與其他歐盟公司稅率皆為百分之卅四點五；日本的旭化成稅率為百分之廿四點五，（日本）寶理及其他日本公司稅率為百分之卅五點五。

聚甲醛是「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ＥＣＦＡ）早收清單大陸對台零關稅項目之一，不過因屬大陸自去年六月十五日起對石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等一三四項產品中止ＥＣＦＡ關稅減讓之一後，已不再適用優惠稅率。

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