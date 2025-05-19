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電腦展來了 聚焦AI、機器人和量子電腦3亮點

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
台北國際電腦展明天開展，輝達執行長黃仁勳（右三）率先在今天上午發表演說。記者曾吉松／攝影
台北國際電腦展明天開展，輝達執行長黃仁勳（右三）率先在今天上午發表演說。記者曾吉松／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）明天開展，ＡＩ（人工智慧）、機器人和量子電腦將是今年展場亮點。鴻海董事長劉揚偉日前接受採訪就說，「我相信ＡＩ加上機器人，會對未來國家發展和產業發展有重大影響」。

今年台北國際電腦展以AI Next為主題，聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「未來移動」等三領域。電腦公會指出，展覽涵蓋近一千四百家國內外科技廠商、逾四千八百個攤位。此次主題演講邀請輝達高通、鴻海、聯發科、恩智浦等五大國內外科技巨頭領袖接力登台，一一揭曉ＡＩ算力、邊緣運算、機器人、自駕車到次世代通訊的研發進展。

率先在今天上午十一時發表演說的是輝達執行長黃仁勳。他三月就在ＧＴＣ大會演講尾聲讓人型機器人Blue登台互動，近期在各大場合更不斷提及高速運算、實體ＡＩ、代理ＡＩ等應用的結合，加上台積技術論壇也將人形機器人相關矽元件，列為未來發展的重點領域，ＡＩ、半導體與機器人應用的結合，讓台灣從晶片製造、模組到整機系統供應鏈充滿話題。

電腦公會透露，這次展場再度集結大量採用輝達技術的創新產品，讓供應鏈如廣達、鴻海、緯創、緯穎、台達電、英業達、華碩等公司產品技術，也備受關注。

在黃仁勳的演說之後，高通執行長艾蒙、安謀（Arm）資深副總裁Chris Bergey和美超微董事長梁見後也將接力發表專題演講。

其中「未來移動」讓民眾可想像智慧汽車與擴增實境（ＡＲ）引領的新體驗，高通總裁艾蒙將在演講中，分享ＡＩ如何徹底改變裝置體驗與對生態系的影響。

此外，英特爾新任執行長陳立武將首次以執行長身分造訪台灣，在今晚出席英特爾四十周年晚宴開場致詞，而英特爾未來轉型策略和計畫，將牽動台灣半導體和供應鏈前景。

而在電腦展明天開幕當天，劉揚偉將接力登台。他上周透露將分享集團轉型智慧製造、智慧電動車、智慧城市的三大平台，及機器人在未來工廠扮演的角色。至於「次世代科技」領域可看見邊緣ＡＩ到６Ｇ如何重構運算生態，聯發科執行長蔡力行在開幕日演講的主題為「從邊緣ＡＩ到雲端ＡＩ的願景」，探討次世代通訊技術的革新，以及如何透過高效能、高能效晶片形塑智慧裝置的未來。

而恩智浦（ＮＸＰ）半導體執行副總裁Jens Hinrichsen將以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，頗析ＮＸＰ如何透過分散式ＡＩ技術，實現從雲端到終端的智慧自主。

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