小客車降關稅17.5%降至0% 衝擊8.26萬人就業

台美現正進行關稅談判，小客車市場開放面臨壓力。據經濟部稅式支出評估報告，一旦現行小客車進口關稅17.5%降至0%，推估稅收淨損失高達523億至600億元，並直接衝擊8.26萬人就業。

為回應台美關稅談判壓力，一位熟悉產業界人士透露，經濟部已與產業界溝通，經濟部支持取消貨物稅，此舉進口車、國產車皆可受惠，平等競爭；其次方案是調降汽車零組件進口關稅，此舉有利留住外系車廠，降低國產車成本，也有利外系車廠出口外銷；最後才會考量分年調降小客車進口關稅。

業界人士推估，進口小客車關稅調降，至少兩家以上國產車廠放棄在台生產。

民進黨立委、消費者對於調降小客車關稅多有期待，認為進口車將可因此降價。但經濟部評估認為，消費者不一定會因調降關稅而受惠。例如自2020年底以來日圓貶值，按匯率換算台幣有降價空間，但實際上從未出現日本進口車售價調降。因此，貿然單方面調降關稅，外系進口車未必會調降售價，消費者未必受惠。

先前加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判，以及近期台美對等關稅談判，賴總統拋出從「零關稅」談起，綠委要求取消小客車進口關稅回應美方，再再使台灣小客車市場開放面臨壓力。經濟部長郭智輝也鬆口，小客車進口關稅是分年或分階段調降，都在考慮範圍內。截至目前，經濟部已正式表態支持取消小客車貨物稅。

根據經濟部針對小客車稅式支出評估，一旦現行小客車進口關稅17.5%降至0%，關稅及貨物稅稅損合計413億元；但降低關稅會牽動國產車和進口車市場消長，推估稅損高達523億至600億元。另直接衝擊8.26萬人就業。