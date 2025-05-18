大陸對我聚甲醛課反傾銷稅影響有多大？經濟部說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中國大陸商務部於18日公告，終判認定來自歐盟、美國、日本及台灣進口之聚甲醛存在傾銷，並自今年5月19日起課徵反傾銷稅。經濟部表示，今年1-4月我出口至中國的金額約2,013萬美元，已較去年同期下降25.5%，未來持續協助我業者分散市場。

經濟部表示，這次中國大陸對我聚甲醛課反傾銷稅，我國應訴廠商台灣寶理及台塑公司（1301）稅率分別為3.8%及4.0%，其餘廠商則為32.6%；美國廠商為74.9%；歐盟廠商為34.5%；日本廠商為24.5-34.5%。

中國大陸於2024年5 月底開始對自台灣進口聚甲醛展開反傾銷調查時，經濟部即鼓勵我業者積極應訴並補助業者聘僱律師，維護自身權益。另為協助業者分散市場，經濟部依石化業者需求，採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助我業者爭取海外商機。

2024年我聚甲醛出口至中國大陸的金額尚有8,600萬美元，占我該類產品出口全球比重71.1%，在政府及業者近一年努力下，2025年1-4月我出口至中國的金額已較去年同期下降25.5%，約2,013萬美元，出口占比亦減少至61.7%。

經濟部將持續協助石化業者分散市場，包括前已於本年4月23日辦理TAIWAN SELECT全球搶單大會，邀請全球石化業等買主來台洽談，採購PP、PVC、ABS石化原料及再生塑膠（PCR）等產品；此外，亦將於8月初辦理「台印度石化合作交流會議」，徵集我石化與紡織業者，赴產業聚落孟買及亞美達巴德辦理洽談會，以及於10月德國杜塞道夫國際橡塑膠展，結合橡塑膠機械及塑膠原料、製品等上下游供應鏈業者參展，辦理產品發表會及洽邀媒體採訪，以提升產業品牌知名度，拓展海外市場。

經濟部

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