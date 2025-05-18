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台鐵和仁至崇德雙向不通 雙鐵加開班次公路聯防疏運

超過3部核三2號機備戰！今晚用電估攀升至3210萬瓩 夜尖峰備轉約9.6%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

外界關注核三廠2號機17日停機後續供電情況。台電表示，核三2號機原發電占比約3%，因應其停機，台電已提前預備包含燃氣、抽蓄水力、儲能及需求面管理等多元調度工具，持續確保日尖峰備轉容量率10%以上、夜尖峰7%以上的穩定供電目標。

台電表示，今日白天用電尖峰於下午1時22分達3191萬瓩，備轉容量率達33.4%，而因氣溫持續炎熱，晚間用電預估將攀升至3210萬瓩，預計夜尖峰備轉約9.6%，可用來因應突發狀況的備轉容量仍超過300萬瓩，等同超過3部昨日停機的核三2號機，供電無虞，請民眾放心。

立委關切核三2號機停機後火力發電會造成「髒空氣日常」，台電指出，如前所述，核三2號機發電占比僅約3%，影響有限，另因發電、環保空污防制效率持續隨科技進步，發一樣的電，空污、碳排可明顯減少，這也是我國近年「以氣代煤」持續推動低碳低空污的燃氣複循環機組，及加速佈建無碳綠能的能源轉型趨勢。

台電強調，從實際結果來看，空污部分，台電火力電廠空污排放量從2016年10.7萬公噸，降到2024年3.4萬公噸，減幅近70%；碳排部分，電力排碳係數從2016年每度電排碳0.530公斤，降至2024年0.474公斤，降幅亦超過10%。而2016年核能發電占比超過10%，應可見核能不是所有問題的解答，將目前以燃氣機組為主的火力發電，刻意曲解連結「髒空氣」標籤，無視核能發電也有核廢料問題需處理，並無助能源議題公共討論。

台電 空污

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