大陸對台聚甲醛產品課反傾銷稅 經部：助業者分散市場

大陸商務部公告，終判認定來自歐盟、美國、日本及台灣進口之聚甲醛存在傾銷，並自5月19日起課徵反傾銷稅，經濟部表示，已經鼓勵業者應訴，並協助爭取海外商機。

根據大陸公告，台灣應訴廠商台灣寶理及台塑公司稅率分別為3.8%及4.0%，其餘廠商則為32.6%；美國廠商為74.9%；歐盟廠商為34.5%；日本廠商為24.5-34.5%。

經濟部表示，大陸去年5月底開始對自台灣進口聚甲醛展開反傾銷調查時，即鼓勵我業者積極應訴並補助業者聘僱律師，維護自身權益，另為協助業者分散市場，也依石化業者需求，採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助我業者爭取海外商機。

經濟部表示，去年台灣聚甲醛出口至大陸的金額尚有8600萬美元，占出口全球比重71.1%，在政府及業者近1年努力下，今年年1~4月出口至大陸的金額已較去年同期下降25.5%，約2013萬美元，出口占比亦減少至61.7%。

經濟部強調，將持續協助石化業者分散市場，包括前已於4月23日辦理TAIWAN SELECT全球搶單大會，邀請全球石化業等買主來台洽談，採購PP、PVC、ABS石化原料及再生塑膠等產品；此外，亦將於8月初辦理「台印度石化合作交流會議」，徵集我石化與紡織業者，赴產業聚落孟買及亞美達巴德辦理洽談會，以及於10月德國杜塞道夫國際橡塑膠展，結合橡塑膠機械及塑膠原料、製品等上下游供應鏈業者參展，辦理產品發表會及洽邀媒體採訪，以提升產業品牌知名度，拓展海外市場。