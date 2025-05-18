中國課徵共聚聚甲醛反傾銷稅 台灣稅率最低影響有限

台灣曾爆發卡債風暴，但近年來這類消費者債務危機其實已變形，以前是有資金需求的民眾積欠銀行卡債，現在的新型債務則是以融資公司的中古車貸、手機貸，其他商品貸為主。 根據本報調查，除了迄今還有許多受害人向法扶基金會或其他社福機構求救之外，根據統計數據發現，卡債族在無法向銀行繼續取得借款後，轉向融資公司借中古車貸、商品貸的案例持續增加，且不少人因還不了債而出面求救，然金管會迄今並未提出融資公司法的專法，難以對不肖業者產生嚇阻，壓制這些團體與詐團勾結、欺壓借款民眾的歪風…

2025-05-18 09:00