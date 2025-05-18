核三2號機停機 台電：供電充裕水力風力發電穩定

台電核三廠2號機昨天停機，台灣正式進入「非核家園」。今天台灣的用電量較昨天少，台電分析，主要是雨下得比較早；至於核三機裝置容量的95.1萬瓩，目前也由燃氣、水力與風力等供應、供電充裕。

根據台電電力資訊顯示，截至下午3時，目前用電量為3117.3萬瓩、使用率為74%；預估今天最高用電量為3220萬瓩、使用率為90%，而今天最大供電能力則為3546.7萬瓩。今天預估尖峰備轉容量則為326.7萬瓩，備轉容量率為10.15%、供電充裕，系統供電餘裕充足。

台電核三廠2號機40年運轉執照5月17日到期，昨天晚間已解聯、安全停機，台灣正式進入非核家園。核三2號機的裝置容量為95.1萬瓩、發電占比約3%，停機後台電仍有燃氣機組、風電、光電陸續加入供電行列。

台電告訴中央社記者，今天的用電量較昨天低一點，可能原因是雨下的比較早。至於核三廠2號機停機後，台電的備用幾組容量仍足夠，也有持續增加燃氣發電，以及水力與風力發電等穩定供應。

根據台電今天最新各機組發電量數據顯示，燃氣發電為大宗占約37%，第2高則為太陽能為22.65%、第3名為燃煤約20.6%；而未來1週的電力備轉容量率皆高於10%、燈號為綠燈。