郭智輝專訪1／經長：美國要重振半導體製造 一定要靠台灣

美方半導體關稅各界關注，經濟部長郭智輝接受中央社專訪指出，台廠普遍反映「幾%（稅率）都不怕」，只怕比日韓高；他強調，台灣半導體產業生態系完整，美國要重振半導體製造「一定要靠台灣」，台灣也已根據232條款送出意見書，說明台美經貿與科技互補關係。

美國總統川普祭出對等關稅，台灣被列為首批談判國家，台美日前已完成首輪實體磋商。

目前美國正依據「美國貿易擴張法」第232條款發起半導體產業調查，範圍涵蓋晶片、半導體製造設備零件、下游衍生產品等，關稅細節尚待出爐，全球供應鏈屏息以待。

業界出身的經濟部長郭智輝上任滿週年，接受中央社專訪。面對廠商最關心的美國關稅威脅，郭智輝強調，早在美國公布對等關稅之前，政府早已提前因應，與業界座談蒐集想法。

郭智輝指出，川普談判目的是「要你去美國製造」，就他觀察，台積電已赴美投資，Intel也在美國，唯獨韓國三星在美國尚無先進製程廠，關稅一課下去，對三星最不利。

他不諱言，過去拜登政府是透過給予補助，重振半導體製造，但這樣反而看不出台積電優勢，「現在是比自己手上有多少現金跟多少能耐的時候」，預期台積電在未來10年內都會享有「一個人的武林」。

況且，台積電是晶圓代工廠，若拉高稅金，衝擊的是美國客戶，因此也持續呼籲美國客戶協助遊說川普政府，否則未來一支iPhone在美國境內售價，將高於非美地區，絕非美國民眾所樂見。

美國半導體國安調查公眾評論已在7日截止，郭智輝表示，台灣已送出意見書，說明實際狀況、台美科技互補關係；他也透露，經濟部近期詢問台廠，「廠商的反映是幾%（稅率）都不怕，最怕的是談出來的關稅比韓國、日本高」。

面對關稅挑戰，他直言，如果大家立足點一樣，無論是科技業、傳產，絕大多數廠商都有把握因應。

「大家不要急」，郭智輝說，衝第一未必最好，台灣會先觀察日韓談判結果，作為參考。

他自信地表示，台灣擁有很多他國沒有的優勢，最顯著的是半導體產業生態系，如今美國要解決生產空洞化問題，「一定要靠台灣」，台灣又可整合日本研究能量及菲律賓年輕人口紅利優勢，擴大智慧製造生態系，而非只是單獨發展一個產業或者一個國家。

目前台美持續談判中，而談判需要「對症下藥」，郭智輝表示，美國一直叮嚀洗產地問題，以圍堵紅色供應鏈，目前MIT、MIC台美認定標準又不同，無論如何經濟部均嚴格防堵，違規者最高可罰新台幣300萬元，第3次直接吊銷執照；另考慮增加檢舉誘因，但他強調，重點仍在從源頭遏制。

為防堵違規轉運，經濟部採取監測進口量、從嚴處罰、加強反傾銷調查和加強對業者宣導等4項作法。

此外，美國盼扭轉長年貿易逆差窘狀，郭智輝表示，台灣計畫擴大採購美國油氣等。採購美油重任落在中油身上，業界出身的郭智輝也以「規模經濟」為角度，建議中油可增購美油、煉製完賣至菲律賓。他解釋，台灣人口2300萬人，新加坡600萬人，但新加坡煉油量為亞洲最大，供給所有靠卸輪船，同理，中油煉油應瞄準人口破億的菲律賓，甚至可賣到日本、韓國。

郭智輝說，過去國營事業以照顧人民為主，如今國際情勢已經改變，轉為倡議「區域經濟學」，各國應在此基礎上，互相幫助、分享，擴大夥伴關係。