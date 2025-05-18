快訊

花蓮女老師陳屍宿舍 疑凶手留9字訊息揭死訊

世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

萬年不升等／升等年限壓力爆棚 學者：別開太多戰線

郭智輝專訪1／經長：美國要重振半導體製造 一定要靠台灣

中央社／ 台北18日電

美方半導體關稅各界關注，經濟部長郭智輝接受中央社專訪指出，台廠普遍反映「幾%（稅率）都不怕」，只怕比日韓高；他強調，台灣半導體產業生態系完整，美國要重振半導體製造「一定要靠台灣」，台灣也已根據232條款送出意見書，說明台美經貿與科技互補關係。

美國總統川普祭出對等關稅，台灣被列為首批談判國家，台美日前已完成首輪實體磋商。

目前美國正依據「美國貿易擴張法」第232條款發起半導體產業調查，範圍涵蓋晶片、半導體製造設備零件、下游衍生產品等，關稅細節尚待出爐，全球供應鏈屏息以待。

業界出身的經濟部長郭智輝上任滿週年，接受中央社專訪。面對廠商最關心的美國關稅威脅，郭智輝強調，早在美國公布對等關稅之前，政府早已提前因應，與業界座談蒐集想法。

郭智輝指出，川普談判目的是「要你去美國製造」，就他觀察，台積電已赴美投資，Intel也在美國，唯獨韓國三星在美國尚無先進製程廠，關稅一課下去，對三星最不利。

他不諱言，過去拜登政府是透過給予補助，重振半導體製造，但這樣反而看不出台積電優勢，「現在是比自己手上有多少現金跟多少能耐的時候」，預期台積電在未來10年內都會享有「一個人的武林」。

況且，台積電是晶圓代工廠，若拉高稅金，衝擊的是美國客戶，因此也持續呼籲美國客戶協助遊說川普政府，否則未來一支iPhone在美國境內售價，將高於非美地區，絕非美國民眾所樂見。

美國半導體國安調查公眾評論已在7日截止，郭智輝表示，台灣已送出意見書，說明實際狀況、台美科技互補關係；他也透露，經濟部近期詢問台廠，「廠商的反映是幾%（稅率）都不怕，最怕的是談出來的關稅比韓國、日本高」。

面對關稅挑戰，他直言，如果大家立足點一樣，無論是科技業、傳產，絕大多數廠商都有把握因應。

「大家不要急」，郭智輝說，衝第一未必最好，台灣會先觀察日韓談判結果，作為參考。

他自信地表示，台灣擁有很多他國沒有的優勢，最顯著的是半導體產業生態系，如今美國要解決生產空洞化問題，「一定要靠台灣」，台灣又可整合日本研究能量及菲律賓年輕人口紅利優勢，擴大智慧製造生態系，而非只是單獨發展一個產業或者一個國家。

目前台美持續談判中，而談判需要「對症下藥」，郭智輝表示，美國一直叮嚀洗產地問題，以圍堵紅色供應鏈，目前MIT、MIC台美認定標準又不同，無論如何經濟部均嚴格防堵，違規者最高可罰新台幣300萬元，第3次直接吊銷執照；另考慮增加檢舉誘因，但他強調，重點仍在從源頭遏制。

為防堵違規轉運，經濟部採取監測進口量、從嚴處罰、加強反傾銷調查和加強對業者宣導等4項作法。

此外，美國盼扭轉長年貿易逆差窘狀，郭智輝表示，台灣計畫擴大採購美國油氣等。採購美油重任落在中油身上，業界出身的郭智輝也以「規模經濟」為角度，建議中油可增購美油、煉製完賣至菲律賓。他解釋，台灣人口2300萬人，新加坡600萬人，但新加坡煉油量為亞洲最大，供給所有靠卸輪船，同理，中油煉油應瞄準人口破億的菲律賓，甚至可賣到日本、韓國。

郭智輝說，過去國營事業以照顧人民為主，如今國際情勢已經改變，轉為倡議「區域經濟學」，各國應在此基礎上，互相幫助、分享，擴大夥伴關係。

半導體 美國 關稅

延伸閱讀

郭智輝遭疑涉台東風電 黃建賓：彭啓明黑箱視察拆彈？

【重磅快評】看不下去可以離開 媽祖聽見郭智輝狂言？

【重磅快評】找回發票如此難 洪申翰要「勉勵」郭智輝嗎

爭議連環爆…徐巧芯再爆東岸風電計畫 質疑郭智輝圖利崇越相關企業

相關新聞

本周台股／投資人被軋空手 反彈4千多點看得到吃不到

美中意外達成關稅協議，台股在國際利多消息與產業輪動的驅動下，震盪走高，台股加權股價指數上周以2萬1843點收盤，一周上漲928點，漲幅達4.44％。5日均量3679億，價漲量增，市場氣氛轉為積極，周K線更是拉出連四紅。晶片關稅隱憂導致台股漲幅受到壓抑，一路被軋空手的投資人，該出手了嗎？

融資放款亂象多 立專法能有效嚇阻不肖業者與詐團勾結

台灣曾爆發卡債風暴，但近年來這類消費者債務危機其實已變形，以前是有資金需求的民眾積欠銀行卡債，現在的新型債務則是以融資公司的中古車貸、手機貸，其他商品貸為主。 根據本報調查，除了迄今還有許多受害人向法扶基金會或其他社福機構求救之外，根據統計數據發現，卡債族在無法向銀行繼續取得借款後，轉向融資公司借中古車貸、商品貸的案例持續增加，且不少人因還不了債而出面求救，然金管會迄今並未提出融資公司法的專法，難以對不肖業者產生嚇阻，壓制這些團體與詐團勾結、欺壓借款民眾的歪風…

「假買賣、真融資」借款名目多 輕易借到錢卻後患無窮

不少人因為生活花費入不敷出，選擇向融資公司借款，卻不慎掉入「以債養債」陷阱，還有人因為陷入無止盡的增貸、轉貸、再貸循環過程，繼續找代辦公司借錢來填補資金缺口，導致債務「愈補愈大洞」，甚至成為不肖業者眼中詐騙的肥羊，利益嚴重受損，受害有口難言…

每周一勢／去年民間參與公建簽約金額1,588億

近年各政府機關積極引進民間參與公共建設，已成為辦理公共建設的重要管道之一。財政部統計2021~2024年，近四年民間參與...

台灣168／首季GDP增5.37% 一年高點

主計總處公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高，較2月預測數3.46%增加1.91個百分點，主因出口...

對美出貨轉強 連八年成長

從對主要國家地區出口發現，去年對美、陸港兩大市場出口明顯消長。去年對中國大陸與香港出口1,506億美元，為近五年低點；對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。