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郭智輝專訪3／美關稅衝擊6大產業 郭智輝：導入AI節能拚降低2成營運成本

中央社／ 台北18日電

美國關稅措施引發高度關注。經濟部長郭智輝表示，政府力挺中小微企業，透過金屬中心向中鋼統購原料方式，助業者減少5%購料價差，再加上導入AI技術與ESCO節能措施，目標讓最受影響的扣件、水五金等6大產業減少營運成本2成，力拚讓廠商有感。

美國總統川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，32%關稅數字一出震撼業界，目前對等關稅進入90天緩衝期，各國加緊關稅談判腳步，台灣也積極與美國磋商，同時，為避免關稅衝擊外銷，政院日前提出新台幣930億元的產業支持方案。

郭智輝接受中央社專訪時表示，經濟部今年以來持續盤點，受到關稅措施衝擊最大的有6產業，分別為扣件、水五金、手工具、機械、工具機與汽機車零組件，經濟部提出導入AI、推動ESCO節能、統購材料與開拓市場等4大策略，希望讓企業有感減輕負擔。

他以扣件業為例，經濟部透過AI技術提升產業生產效率；經濟部日前也宣布，工研院、金屬中心、紡織所等法人機構將陸續開放50條最先進設備的AI試製線，跟學校合作，並協助企業進行新產品開發。

此外，郭智輝進一步說明，台灣100多家中小微企業都有購買鋼材需求，加總所有業者需求約1000多噸，跟業者各自購買2、3噸相比，價差約5%。經濟部透過法人金屬中心向中鋼購買鋼材，後續再分銷，達到讓業者減輕成本的效益。

郭智輝指出，經濟部也推動ESCO節能，若業者設備非常耗能，可協助更換，換算下來，藉由導入AI跟ESCO節能措施，大概幫業者減少10%多成本，整體目標希望減輕業者營運成本2成。

經濟部也積極協助業者開拓美國以外的海外市場。郭智輝舉例，國際貿易署積極盤點與接觸歐洲通路商，像是義大利、西班牙、法國、英國、德國等國對機械等產品都有需求，前端成功爭取訂單後，再透過金屬中心分給輔導廠商生產，「不能只是給補助，要透過實際作法讓廠商有感」。

至於外界關注新台幣匯率近期急升，對出口產業恐造成衝擊。郭智輝指出，總統賴清德與央行總裁楊金龍都有對外說明，主要肇因於市場預期心理，也有禿鷹趁機進場。匯率波動加劇，比較受影響的是傳統產業，也會思考如何協助廠商提早避險。

AI 經濟部 關稅

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