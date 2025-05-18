快訊

花蓮女老師陳屍宿舍 疑凶手留9字訊息揭死訊

世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

萬年不升等／升等年限壓力爆棚 學者：別開太多戰線

川普關稅超級核彈 成衣廠「邊走邊看」

中央社／ 台北18日電

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，國內成衣紡織業者雖然早有心理準備，但沒想到，實際情況比想像還要糟。不願具名的成衣集團高層主管直言，「對成衣產業而言，這是核彈級的影響，幾乎無處可逃。」

「台灣32%、越南46%、印尼32%、柬埔寨49%、孟加拉37%。」川普手中的字卡板上，標示出各個國家的對等關稅稅率，全世界主要的成衣及製鞋生產基地無一倖免。

在美國對等關稅宣布前，台灣成衣大廠聚陽董事長周理平老神在在對記者表示，成衣加工是輕工業，本來就是游牧民族，逐水草而居。面對川普第一任期主導「去中化」，聚陽早一步撤離中國，布局「中國+1」，不但毫髮未傷、甚至逆勢受惠。

聚陽首先轉進越南發展，近年再把生產觸角延伸到印尼、柬埔寨，2024年更前進孟加拉設廠，預計今年下半年投產。聚陽為分散生產基地做足準備，原本評估美國關稅戰對公司而言又是一次「機會大於挑戰」的轉折點；不過沒想到此次川普關稅大刀一揮，打亂所有布局。

台灣紡織股王儒鴻發言人林芬如在對等關稅宣布後第一時間表示，這次等關稅的結果確實「超乎預期」，課徵範圍擴大非常多，雖然儒鴻已進行多元產地布局，仍然沒辦法分散風險。

台新投顧分析，按照過往經驗，未來儒鴻、聚陽等成衣代工廠，會與品牌客戶及終端消費者共同分擔關稅，由於這次對等關稅稅率高，代工廠利潤率恐承壓；而終端產品售價若因關稅大幅調漲，勢必影響消費力，預期客戶下單力道可能跟著放緩，不利成衣廠業績。

紡拓會秘書長黃偉基向中央社記者表示，川普關稅政策的結果，最後受傷最重的肯定是美國品牌與消費者，將造成美國成衣售價調漲，銷售量下滑。

美國衣履協會（AAFA）執行長拉馬爾（Stephen Lamar）也提出警告，美國政府的關稅政策會引發新的通膨循環，讓美國人的日常穿著變得更貴。AAFA統計，美國有高達97%的服裝和鞋子來自進口，中國是最大供應國。

黃偉基表示，川普的關稅政策，目的是希望引導製造業回到美國，但這放在成衣業，恐怕事與願違。他分析，成衣業是勞力密集產業，美國根本找不到合適和足夠的工人，川普一方面要引導製造業回流，但一方面又驅逐非法移民，導致美國更難找到工人。

其次，成衣業回美國需要一連串供應鏈配套，例如鈕扣、拉鍊等，這些供應商主要都在亞洲。他舉全球最大縫線供應商A&E（American & Efird）為例，A&E是美國公司，總部在北卡羅萊納州，同樣沒辦法留在美國生產，工廠遍布全球。

至於導入自動化，黃偉基表示，布料又薄又軟，直到現在，機器人還沒辦法抓布料，況且成衣款式是少量多樣，就算同樣款式也有許多不同顏色、尺寸，要全面自動化難度非常高。

黃偉基認為，川普的政策可能引導少部分成衣業者到美國設廠，但頂多是小規模，成衣業要大規模回流美國可能性非常低，更不可能這麼快。

黃偉基說，這波美國對等關稅，對於台灣、中國、韓國而言，所有競爭國處境都一樣，不論製造商或品牌商現在全都抱持觀望態度，只能「邊走邊看」，大家都在忍耐，先度過這段調整期，靜待最後確定的關稅結果。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

2023年音檔曝光 拜登卸任前心智能力爭議再起

史賓塞：關稅戰促成多邊貿易體系 大陸、歐洲與新興經濟體靠攏

中小企業永續轉型 標竿學習／川普亂流 企業推 ESG 不能停

坦言要面對疑美論 賴總統：但川普上任後對台政策未變

相關新聞

本周台股／投資人被軋空手 反彈4千多點看得到吃不到

美中意外達成關稅協議，台股在國際利多消息與產業輪動的驅動下，震盪走高，台股加權股價指數上周以2萬1843點收盤，一周上漲928點，漲幅達4.44％。5日均量3679億，價漲量增，市場氣氛轉為積極，周K線更是拉出連四紅。晶片關稅隱憂導致台股漲幅受到壓抑，一路被軋空手的投資人，該出手了嗎？

融資放款亂象多 立專法能有效嚇阻不肖業者與詐團勾結

台灣曾爆發卡債風暴，但近年來這類消費者債務危機其實已變形，以前是有資金需求的民眾積欠銀行卡債，現在的新型債務則是以融資公司的中古車貸、手機貸，其他商品貸為主。 根據本報調查，除了迄今還有許多受害人向法扶基金會或其他社福機構求救之外，根據統計數據發現，卡債族在無法向銀行繼續取得借款後，轉向融資公司借中古車貸、商品貸的案例持續增加，且不少人因還不了債而出面求救，然金管會迄今並未提出融資公司法的專法，難以對不肖業者產生嚇阻，壓制這些團體與詐團勾結、欺壓借款民眾的歪風…

「假買賣、真融資」借款名目多 輕易借到錢卻後患無窮

不少人因為生活花費入不敷出，選擇向融資公司借款，卻不慎掉入「以債養債」陷阱，還有人因為陷入無止盡的增貸、轉貸、再貸循環過程，繼續找代辦公司借錢來填補資金缺口，導致債務「愈補愈大洞」，甚至成為不肖業者眼中詐騙的肥羊，利益嚴重受損，受害有口難言…

每周一勢／去年民間參與公建簽約金額1,588億

近年各政府機關積極引進民間參與公共建設，已成為辦理公共建設的重要管道之一。財政部統計2021~2024年，近四年民間參與...

台灣168／首季GDP增5.37% 一年高點

主計總處公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高，較2月預測數3.46%增加1.91個百分點，主因出口...

對美出貨轉強 連八年成長

從對主要國家地區出口發現，去年對美、陸港兩大市場出口明顯消長。去年對中國大陸與香港出口1,506億美元，為近五年低點；對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。