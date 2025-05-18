融資公司亂象… 新型消債風暴來襲 民團疾呼設專法

二○二三年網路影片「山道猴子的一生」喧騰一時，喚起社會對融資公司放款亂象的重視，時隔二年，不但未解決，還變本加厲。台北律師公會債務清理委員會主委、融資業法推動聯盟召集人林永頌指出，當年的雙卡風暴有來自銀行七千九百億元的債權，現在新型態的債務則來自融資公司，若以五大租賃公司的中古車貸業務規模來看，恐怕估計已有數千億之多，這些融資亂象再不好好納管，將成為繼二○○五年雙卡風暴之後最大的消費者債務風暴。

社工批業者 鎖定貧窮騙錢

輔仁大學社會科學院副院長吳宗昇統計，卡債族在無法向銀行繼續取得借款後，轉向融資公司借中古車貸、商品貸的案例持續增加。

社工李喜菁根據她十二年來所接觸的案件統計，以銀行為借款對象的卡債、信貸這些「舊型債務」，四十至六十歲者占比大約七成，但新型債務在年紀的分布上則是顛倒過來，廿至五十歲者占比高達八成之多。

李喜菁指出，融資公司透過代辦公司專門瞄準這些信用小白，或是財力不佳者借錢：「等於鎖定貧窮來騙錢！」有許多新型態的債務已等同「新型態的詐騙」，從一○九年至一一三年，這些新型債務快速成長，至一一三年，已占全體債務諮詢比重高達三成。

金管會從去年八月表示評估立融資公司專法，時至今日過九個多月，金管會一直不願允諾立法，只表示要將融資公司由金融消費者保護法納管。為此，立院財政委員會在廿二日將舉行公聽會，主要用意在督促金管會盡快加入融資公司法專法的立法行列。

專法懲處 更能阻勾結詐團

林永頌直言：「上游若不管好，下游問題就會氾濫成災！」倘若金保法無法管好融資公司，會導致事事都透過評議、司法訴訟來解決，相較之下，專法能發揮更大的嚇阻作用，更有助金管會監理。

林永頌指出，訂定專法後，融資公司就能比照銀行採特許制，而且執照非永久有效，而是五年一換。

此外討債人員若有暴力討債、業務員和詐團勾結等惡行，就會被記點，次數一多，就會被吊銷牌照，這些都更能讓金管會發揮監督力量。對借款民眾而言，若融資公司與詐團勾結再借款給民眾，經司法機關認定受騙的民眾可不用還錢，對於手段凶殘的追債也會被懲處，也更能嚇阻不肖業者與詐團勾結、欺壓借款民眾的歪風。

林永頌指出，相對於融資公司有法務團隊，一般民眾根本無力出錢打官司，雙方打官司的力量完全不對等，而且金保法只有民事求償。

「全國律師聯合會」消債委員會主委林孜俞指出，專法對於空白本票、相關人員、融資業設立，以及詐騙集團勾結的懲處，還有網路平台、網路服務提供者的責任等，都要求得非常仔細，也是金保法很多沒考慮到的部分。