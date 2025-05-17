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穆迪調降美國債信評 對台灣影響有限

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國政府主權信用評級遭到國際信評機構穆迪調降，由最高等級Aaa下調至Aa1。（路透）
美國政府主權信用評級遭到國際信評機構穆迪調降，由最高等級Aaa下調至Aa1。（路透）

美國政府主權信用評級遭到國際信評機構穆迪調降，由最高等級Aaa下調至Aa1，債信分析師表示，美國債信雖然被調降，但不影響大家對美國債信的看法，因為穆迪並不是第一家調降美債信評的公司，且調降後的評等還是不錯，另外兩大信評公司惠譽及標普幾年前就已調降美國信用評等。

我國央行4月底外匯存底高達5828億元，總裁楊金龍透露，央行持有美國政府公債低於3000億美元，根據美國財政部數據，台灣為美國國債的第11大持有國，美國債信遭降評，對央行持有的美債價值是否有影響？

中華信評副總張書評表示，美國債信遭降評，對美國債券本身的影響是美債價格下降，殖利率上升，但事實上影響相當有限，對於持有美國公債的央行、保險公司而言，都不會擔心。

此次債信降評對債券價格的影響，完全比不上大家預期通膨時造成的美債狂彈，張書評說，可見通膨對於債券價格的影響，或是美國聯準會升息對債券的影響，還是明顯比較大。

法人分析，此次穆迪信評的降評其實市場或多或少已有預期，因為美國目前財政惡化與債務沉重問題比2023年更為嚴重，且3大信評公司中也只剩下穆迪信評還沒調降。

由於目前美國尚未碰觸到債務上限問題，單僅信評調降對股市與債市影響將小於2023年降評事件，以盤後S&P 500 ETF表現僅下跌0.4%，10年期美債殖利率僅上揚4個基本點來看，預計整體影響將非常有限。

美國債信遭降評，先是2011年8月5日的標準普爾信評公司將美國長期債務信用由AAA調降至AA+；再來是2023年8月1日惠譽信評公司將美國長期債務信用由AAA調降至AA+；以及2025年5月16日穆迪信評公司將美國長期債務信用由Aaa調降至Aa1。

債務 國債 美國聯準會

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