外銷訂單估連三月成長 經部預期4月金額500億至520億美元

經濟部將在本周二（20日）發布4月外銷訂單金額統計。美國4月發布關稅政策勢將影響我國接單，因廠商難以判斷未來接單動向，經濟部以3月統計為基底，及季節性變化模型綜合評估，預期4月接單金額500億至520億美元，年增6.2%至年增10.4%，將連續第三個月呈正成長。

美國總統川普是在4月2日「解放日」向全球宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩90天實施。經濟部統計處官員指出，3月有部分廠商反映各貨品及各地區訂單，都有提前拉貨潮，3月拉貨現象較2月更明顯；但同時也有部分廠商反映客戶觀望、下單保守，增減互抵下，難以判斷提前拉貨對訂單影響有多大。

經濟部表示，因全球關稅政策有很大不確定性，各國都在談判中，和競爭國稅率也都未定，因此關稅政策對4月接單影響尚難判斷。因3月統計已有反映部分拉貨潮，以3月統計為基底，及季節性變化模型綜合評估，預期4月接單金額500億至520億美元，年增6.2%至年增10.4%。

根據經濟部廠商調查，廠商認為4月將較3月增加占14.1%，持平者占56.2%，減少者占29.7%。按接單金額計算之動向指數則為47.4，因此，預期4月整體外銷訂單金額將較3月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為49.5、48.4及44.5，皆低於50。

經濟部統計指出，3月外銷訂單為530.4億美元，月增7.3%，年增12.5%，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機熱絡，惟傳統貨品因需求偏弱，加上部分產品受到海外同業低價搶市，客戶下單保守觀望，抵銷部分增幅。今年第1季接單金額1,494.7億美元，年增12.1%，為歷年同季第二高。

經濟部表示，高效能運算、人工智慧等商機熱絡，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求強勁，將有助於支撐外銷接單成長動能，惟近期國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性加大，恐干擾全球經濟成長動能，須密切關注並審慎因應。