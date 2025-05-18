資通產品外銷額 去年創高 衝上1,325億美元

回顧我國去(2024)年進出口貿易概況，受惠於通膨壓力趨緩、主要國家步入降息循環，世界貿易逐漸脫離頹勢。與前一年度相比，我國去年主要11類出口主要貨品中，除資通與視聽產品因AI商機挹注而持續大幅成長，紡織品及電機產品小增，其餘八貨類皆呈衰退。

但值得注意的是，包括電子零組件、基本金屬及其製品、機械、光學及精密儀器在下半年已轉為正成長。

財政部表示，隨AI技術與應用持續開展，美國雲端服務供應商與歐、亞、中東機構相繼大幅提高資本支出，帶動我資通產品外銷屢創佳績，去年出口1,325億美元，創歷年新高，年增59％，對總出口增幅貢獻11.4個百分點，其中電腦及其附屬單元年增1.2倍，分析發現主要增加產品為顯示卡、伺服器，儲存媒體則因固態硬碟（SSD）、隨身碟等產品出貨價量齊揚，年增21.2％。

圖／經濟日報提供

隨全球供應鏈重組，以及台商ODM、EMS大廠在台擴大生產規模，部分電子元件由外銷轉為提供國內加工與組裝需求，上半年電子零組件出口衰減5.6％，下半年進入傳統旺季，以及高階晶片供不應求，轉增3.6％，全年出口1,772億美元，年減0.8％。

其中積體電路因部分元件直接於國內進行模組加工後，轉成資通與視聽產品出口，出現年減0.9％；電容器及電阻器受惠AI需求強勁，加上消費性產品回溫，年增6.2％；發光二極體（LED）廠商積極轉型高毛利產品，但傳統應用仍面臨中國競爭，致LED出口年減3.7％，連續三年衰退；印刷電路市場尚未能全面回溫，出口年減1.2％。

若將資通產品、電子零組件兩貨類併計，全年出口逾3,000億美元，年增18.2％，占總出口比重達六成五。

傳產部分，主要都與中國大陸及地緣政治有密切關聯。油價持續下滑及買氣低迷衝擊等因素交互影響下，我國礦產品去年出口140億美元，年減4.6％，化學品、塑橡膠及其製品因中國大陸新增產能大量開出，並低價銷往海外，國內業者雖有開闢新市場與產品轉型等作為，但消極下調稼動率，導致出口分別年減0.7％及1.9％，已連續二至三年衰退。

我國工具機受到中國大陸機械在市場低價傾銷，日本以低匯率搶占高端市場等影響，出口連兩年衰退，半導體設備外銷則隨國際間競相擴充半導體產能而攀高，併計其他機具品項後，去年上半年整體機械出口小減1.6％，下半年微幅成長0.7％，累計全年仍減0.4％，規模值241億美元為近四年低點。

另外，中國大陸對於其鋼鐵生產過剩情勢，雖加大政策救市力道，但鋼價仍未能反轉境內鋼鐵消費持續下降狀況，去年鋼材出口量達1.1億噸，嚴重衝擊周邊國家鋼鐵供需秩序。我國去年基本金屬及其製品出口285億美元，持續年減0.7％，其中鋼鐵及其製品減幅來到5.8％；紡織產業因下游成衣廠需求轉強，訂單能見度提升，帶動中游廠商稼動率上揚，我國紡織品去年出口67億美元，小幅回升1.4％。