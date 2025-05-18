AI點火 進出口總值寫佳績

全球去年經濟展現韌性，延續2023年之溫和擴張步調，再加上人工智慧（AI）應用浪潮，國內半導體及資通訊產業掌握商機，因而帶動我國去年出、進口總值同創歷年次高，且在低基期下，分別成長9.8％、12.2％。

展望未來，財政部分析，全球經濟平穩成長，世界貿易量續呈擴張，以及大型雲端服務供應商積極擴大投資AI應用，可望帶動新興科技商機與相關產品需求持續暢旺，皆有助維繫我國出口成長動能；但受到國際地緣政治風險潛存，加上美國川普政府對等關稅政策細節及落實程度仍深具不確定性，仍待密切關注後續發展。

分析去年的出口走勢，財政部指出，受惠於國際景氣漸次回溫，新興科技應用需求維持暢旺，加以廠商庫存狀況改善，及下半年科技新品鋪貨與傳統外銷旺季效應接續湧現，去年各月出口均呈走升態勢，規模值並先後於8月、12月站上單月新高、次高，但比較基數有高有低，各月年增率介於1.2％至23.4％，波動幅度相對較大；若以季為單位來看，第1季出口在基期偏低下，年增12.9％，第2季至第4季也以8％以上的個位數增幅推升出口值逐季遞升，到了第4季即登上歷年單季最高。

在進口部分，去年進口除2月受春節因素干擾，其餘月份均正成長，值得注意的是，隨AI供應鏈之國際分工運作模式，以及半導體設備購置逐漸回升，第3、4季進口值皆重返千億美元水準，分別年增14.9％、18.2％。

隨國際景氣漸進復甦，及AI應用商機強力挹注下，綜計全年出口4,750億美元、進口3,944億美元，出、進口總值同創歷年次高，較2023年各增9.8％、12.2％。

與主要國家地區比較，我國出口年增率僅次於香港11.5％，優於南韓8.1％、新加坡6.2％、中國大陸5.9％、美國2.3％、德國年減1.1％、日本年減1.4％；進口方面，我國因基期偏低而呈雙位數成長，新加坡、香港各增8.3％、6.7％，日本、南韓則分別減5.5％、1.6％。