對美出貨轉強 連八年成長

從對主要國家地區出口發現，去年對美、陸港兩大市場出口明顯消長。去年對中國大陸與香港出口1,506億美元，為近五年低點；對美國出口1,114億美元，再締新猷，年增46.1％，連續八年正成長，這也讓對美國、陸港出口占比分別為近24年最高、23年最低。

財政部指出，受美中貿易戰與經濟下行影響，國內消費及投資動能持續疲弱，雖對陸港資通與視聽產品強勢輸出，仍不敵電子零組件、光學及精密儀器、化學品等需求不振，對中國大陸與香港去年出口1,506億美元，年減1.1％。

對美國出口部分，因供應鏈重組及AI應用商機蓬勃，帶動資通與視聽產品拉貨力道強勁，出口值改寫歷史新高、年增46.1％來到1,114億美元。強勁成長的還包括對東協出口878億美元，也突破歷年高點，年增15.1％，以資通與視聽產品、電子零組件為兩大主力引擎。

對歐洲出口386億美元，年減8.6％，主要受電子零組件等出口減緩；對日本受電子零組件出口銳減拖累，出口值258億美元，年減17.8％，為近15年最大降幅。

我國去年對中國大陸與香港仍占據我出口市場首位，但出口比重31.7％，已降至近23年新低，且較2020年的歷史高點（43.9％）重挫12.2個百分點；對美國2024年占比較上年上揚5.8個百分點至23.4％，攀升近24年最高水準。