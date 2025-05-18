聽新聞
0:00 / 0:00

對美出貨轉強 連八年成長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

從對主要國家地區出口發現，去年對美、陸港兩大市場出口明顯消長。去年對中國大陸與香港出口1,506億美元，為近五年低點；對美國出口1,114億美元，再締新猷，年增46.1％，連續八年正成長，這也讓對美國、陸港出口占比分別為近24年最高、23年最低。

財政部指出，受美中貿易戰與經濟下行影響，國內消費及投資動能持續疲弱，雖對陸港資通與視聽產品強勢輸出，仍不敵電子零組件、光學及精密儀器、化學品等需求不振，對中國大陸與香港去年出口1,506億美元，年減1.1％。

對美國出口部分，因供應鏈重組及AI應用商機蓬勃，帶動資通與視聽產品拉貨力道強勁，出口值改寫歷史新高、年增46.1％來到1,114億美元。強勁成長的還包括對東協出口878億美元，也突破歷年高點，年增15.1％，以資通與視聽產品、電子零組件為兩大主力引擎。

對歐洲出口386億美元，年減8.6％，主要受電子零組件等出口減緩；對日本受電子零組件出口銳減拖累，出口值258億美元，年減17.8％，為近15年最大降幅。

我國去年對中國大陸與香港仍占據我出口市場首位，但出口比重31.7％，已降至近23年新低，且較2020年的歷史高點（43.9％）重挫12.2個百分點；對美國2024年占比較上年上揚5.8個百分點至23.4％，攀升近24年最高水準。

美國 香港

延伸閱讀

習近平的報復？陸3月逆勢大賣美債 美第二大債主換人當

「美台關係很重要」美準亞太助卿提3印太優先要務 籲盟國需支持台灣

美國新任駐陸大使抵達北京 學者分析：有望改善中美經貿關係

風雨前寧靜？美中貿易戰暫休兵 分析師示警「這時間」恐動盪再起

相關新聞

資通產品外銷額 去年創高 衝上1,325億美元

回顧我國去（2024）年進出口貿易概況，受惠於通膨壓力趨緩、主要國家步入降息循環，世界貿易逐漸脫離頹勢。與前一年度相比，...

外銷訂單估連三月成長 經部預期4月金額500億至520億美元

經濟部將在本周二（20日）發布4月外銷訂單金額統計。美國4月發布關稅政策勢將影響我國接單，因廠商難以判斷未來接單動向，經...

每周一勢／去年民間參與公建簽約金額1,588億

近年各政府機關積極引進民間參與公共建設，已成為辦理公共建設的重要管道之一。財政部統計2021~2024年，近四年民間參與...

台灣168／首季GDP增5.37% 一年高點

主計總處公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高，較2月預測數3.46%增加1.91個百分點，主因出口...

對美出貨轉強 連八年成長

從對主要國家地區出口發現，去年對美、陸港兩大市場出口明顯消長。去年對中國大陸與香港出口1,506億美元，為近五年低點；對...

AI點火 進出口總值寫佳績

全球去年經濟展現韌性，延續2023年之溫和擴張步調，再加上人工智慧（AI）應用浪潮，國內半導體及資通訊產業掌握商機，因而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。