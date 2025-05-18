聽新聞
0:00 / 0:00
對美出貨轉強 連八年成長
從對主要國家地區出口發現，去年對美、陸港兩大市場出口明顯消長。去年對中國大陸與香港出口1,506億美元，為近五年低點；對美國出口1,114億美元，再締新猷，年增46.1％，連續八年正成長，這也讓對美國、陸港出口占比分別為近24年最高、23年最低。
財政部指出，受美中貿易戰與經濟下行影響，國內消費及投資動能持續疲弱，雖對陸港資通與視聽產品強勢輸出，仍不敵電子零組件、光學及精密儀器、化學品等需求不振，對中國大陸與香港去年出口1,506億美元，年減1.1％。
對美國出口部分，因供應鏈重組及AI應用商機蓬勃，帶動資通與視聽產品拉貨力道強勁，出口值改寫歷史新高、年增46.1％來到1,114億美元。強勁成長的還包括對東協出口878億美元，也突破歷年高點，年增15.1％，以資通與視聽產品、電子零組件為兩大主力引擎。
對歐洲出口386億美元，年減8.6％，主要受電子零組件等出口減緩；對日本受電子零組件出口銳減拖累，出口值258億美元，年減17.8％，為近15年最大降幅。
我國去年對中國大陸與香港仍占據我出口市場首位，但出口比重31.7％，已降至近23年新低，且較2020年的歷史高點（43.9％）重挫12.2個百分點；對美國2024年占比較上年上揚5.8個百分點至23.4％，攀升近24年最高水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言