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每周一勢／去年民間參與公建簽約金額1,588億
近年各政府機關積極引進民間參與公共建設，已成為辦理公共建設的重要管道之一。財政部統計2021~2024年，近四年民間參與公共建設簽約金額均逾1,500億元，2024年簽約金額1,588億元，雖年減一成五，仍為歷年第五高。
地方政府占比高達七成三
財政部指出，民間參與公共建設以辦理機關觀察，近年中央與地方政府簽約金額互有高低，2024年以地方政府為主力，占比達七成三，其中高雄市以493億元居冠，其後為台北市200億元、新北市174億元、台南市126億元。
科技、交通、商業設施居前三大類別
財政部指出，近三年主要縣市民間參與公共建設類別穩定分布於科技設施、交通建設及商業設施，分居前三大，合占七成七。若依台北市來看，其在科技設施（相關科技園區開發案）則為近年亮點。
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