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台灣168／首季GDP增5.37% 一年高點

經濟日報／ 本報訊
首季GDP增5.37% 一年高點。聯合報系資料照
首季GDP增5.37% 一年高點。聯合報系資料照

主計總處公布今年第1季經濟成長率概估暴衝至5.37%，為一年來新高，較2月預測數3.46%增加1.91個百分點，主因出口強勁成長。

3月景氣燈號下滑至34分

受美國關稅陰霾籠罩，國發會發布3月景氣對策信號綜合判斷分數34分，為五個月新低，較2月大減3分。雖景氣燈號維持黃紅燈，但領先指標結束連四月上升、轉為下滑。國發會坦言，關稅影響難料，下半年景氣挑戰確實較大。

金融業資產管理規模逾33兆

金管會公布推動亞資中心三大成績單，一、3月底金融業資產管理規模33.88兆餘元，較推動前增加2.3兆元，有望提前超額達陣2026年底34兆元目標，二、20家金融業有意進駐高雄專區，三、五家投信申請六檔主動式ETF。

機器人管理資產達131億

機器人管理資產達131億。聯合報系資料照
機器人管理資產達131億。聯合報系資料照

據金管會截至2025年3月底統計，17家投信投顧、銀行開辦機器人理財業務，累計客戶數21.6萬餘人，資產管理規模131.1億元，單季各增加5,889人、19億元，若依此速度成長，2025年全年有機會衝破200億元大關，站上「2」字頭。

成長率

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