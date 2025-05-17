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無核電時代來了！台電核三2號機午後降載、晚間解聯停機

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
核三2號機今日40年運轉執照到期停機，下午1時起機組逐步降載，圖為電廠控制室降載確認作業。圖／台電提供
核三2號機今日40年運轉執照到期停機，下午1時起機組逐步降載，圖為電廠控制室降載確認作業。圖／台電提供

台電核三廠2號機17日40年運轉執照到期，午後機組開始逐步降載，並於晚間解聯、安全停機。

台電表示，核三2號機裝置容量95.1萬瓩、發電占比約3%，因應近年核能機組陸續除役，以及老舊燃煤機組除役、減發，台電自2017年起已陸續啟動大潭、台中、興達等電廠更新改建計畫，增建低碳低空污的燃氣複循環機組，加上近年加速佈建的再生能源，再搭配抽蓄水力、儲能及需求面管理等多元調度手段。

台電指出，數據顯示不僅持續穩定供電，也大幅減少空污、下降碳排，今年也將有大潭、興達及台中電廠等四部近500萬瓩大型燃氣機組，及約350萬瓩風、光電陸續加入供電行列，可確保國人用電無虞。

台電說明，核三2號機自1985年5月18日商轉，40年運轉執照期間發電度數至今日累積約2741.6億度。因應執照屆期停機，今日下午1時起逐步降載，約晚間10時系統解聯，並於晚間12時左右進入安全停機狀態，後續反應爐心燃料將退出移至用過燃料池，並進一步推動乾貯設施興建、最終處置場選址及設置等核廢處理事項，亦盼社會各界支持核廢處置等核後端工作。

核三廠

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