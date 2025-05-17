經濟走緩免驚 信用債穩定性佳

因金融市場的波動劇烈，信用債利差先前一度擴大，近期也較為收斂。投信法人表示，基本面或許面臨一些壓力，但信用債表現相對穩健；債券配置維持短中天期與高品質的配置策略，並隨時留意市場反應，穩健投資人可配置高品質投等債，積極型投資人則可布局非投等債，在信用下檔風險可控之下，聚焦長期能獲得更高的收益。

統計自1988年至2023年，非投資等級債在疲軟的經濟環境周期當中，平均報酬為5.4%，優於投資等級債的4.6%；若在停滯性通膨下，投資等級債受惠於利率下降，平均報酬可達5.9%，優於非投資等級債0.5%。反觀美國公債平均報酬皆呈現負值。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，儘管利率仍處於歷史高點且經濟成長正在放緩，但利率開始走低以及積極的再融資活動已經限制情況惡化。在沒有重大宏觀和或關稅衝擊的情況下，研判未來12至18個月的承壓債券比重與3%以下的違約率仍屬可控。

周曉蘭說，基金布局中性且保持選擇彈性，考量歐美相對經濟體質與貨幣政策方向，未來將逐步加美國非投資等級債部位；專注於防禦性交易，掌握高品質標的。整體而言，非投資等級債的機會依舊存在，建議投資人可適當布局，降低投資組合的波動度。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，近日美國對於對等關稅政策態度似有和緩，各國也陸續與美方展開協商對話，再加上部分聯準會官員釋放出預防性降息言論，市場投資氣氛改善，也有助債券市場保持穩定。在非投等債方面，考量發行企業營運無疑慮，不良債權規模減少，違約風險偏低，加上非投等債擁有息收優勢，仍有望吸引資金配置，表現仍值得關注。