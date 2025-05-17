推動供應鏈合作 經部：下半年在德州設立貿易投資中心

經濟部長郭智輝10日出發前往美國，出席華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），此行結束後15日轉往德州參訪，推動台灣與德州的經貿投資合作關係，經濟部17日發布新聞稿表示，部長郭智輝宣布規畫於今年下半年在德州設立貿易投資中心，雙方並討論如何透過建立科技產業園區，以及強化在半導體及AI等領域的合作，以期建構台灣與德州更強韌的供應鏈夥伴關係。

經濟部指出，德州是美國本土面積最大、人口與經濟規模第二大州，2024年臺灣是德州第四大進口來源國，雙方貿易總額達255.85億美元，成長率19.91%。

由於關稅議題導致台商掀起一股投資美國潮，德州為投資的熱點地區，讓經濟部長郭智輝此次的德州之行，被視為是本次行程的重頭戲。

經濟部今發布新聞稿指出，郭部長已於15日前往德州北部謝爾曼(Sherman)出席環球晶圓新廠啟用典禮後，隨即轉往休斯頓參訪鴻海伺服器廠，並與當地主要台商負責人舉行座談，以瞭解我商在德州投資情形及需要經濟部協助之處，並聽取台商對強化台美經貿合作關係的建言。

郭智輝並於16日轉往德州首府奧斯丁訪問，除拜會州長艾伯特（Greg Abbott）及眾議院議長Dustin Burrows外，並在州眾議員陳筱玲安排下，受邀出席眾議院院會，接受Burrows眾議長表彰郭部長對促進台灣與德州經貿關係的貢獻。

郭智輝曾於2024年7月與艾伯特州長在台灣簽署「德州－台灣經濟發展意向聲明」，雙方將在半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域加強合作。此次郭智輝回訪德州並拜會艾伯特州長，主要討論如何落實該意向聲明，進一步促進雙方的投資及經濟夥伴關係。

艾伯特州長則在會談中說明德州的友商經濟環境，包括低稅率、合理的投資法規，以及德州具有高品質的勞動力及完善的職業訓練計畫等。